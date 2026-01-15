El Arzobispado de Tarragona estudia ceder bienes para que se utilicen para pisos sociales

El Arzobispado de Tarragona valora con la Generalitat la cesión de bienes eclesiásticos para destinarlos a viviendas sociales. «Estamos mirando si, con ayuda de las instituciones, podemos convertir determinados bienes que tenemos en vivienda social. Estamos trabajando con la Generalitat para llegar a un acuerdo», aseguró ayer el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El arzobispo, que ha confirmado a EFE que mantienen contactos con la Generalitat en este sentido, ha recordado que la Iglesia habilitó, hace casi cuatro años, una antigua casa de espiritualidad en La Selva del Camp para acoger ucranianos, la mayoría madres jóvenes con niños, que abandonaron el país cuando estalló la guerra. «Han llegado a vivir 80 personas y ahora quedan 27», ha explicado Planellas.

Con respecto a la visita del Papa a Barcelona este 2026, ha apuntado que la fecha más probable es el 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí y la celebración del Año Gaudí. «Gaudí no tenía formación en teología, pero su obra, como la Sagrada Familia, no se entiende sin la trayectoria espiritual», señaló Planellas. El arzobispo también se ha referido a los casos de abuso de menores y ha afirmado que no tendrían que prescribir.