Veinte años de un capítulo fatídico que causó la muerte de cinco personas

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Cinco personas perdieron la vida la noche del 10 de noviembre del 2005 a raíz de la explosión de gas que se produjo en el número 72 de la Rambla Nova. Entre las víctimas, había tres hermanos —un bebé de un mes y medio edad, y dos niños de tres y cinco años— y su madre, O. Acebes. También murió J. Biendicho, el inquilino de la tercera planta, donde tuvo lugar la deflagración. Los dos pisos superiores se hundieron y los restos cayeron sobre dos peatones que, a las once de la noche, pasaban por delante del inmueble. Tanto J. Morant como B. Lehrl tuvieron que ser operados quirúrgicamente en el Hospital Joan XXIII después de sufrir graves traumatismos craneoencefálicos.

El Juzgado de primera instancia número 2 de Tarragona y el Audiencia Provincial exculparon Gas Natural y Mapfre, su aseguradora, de tener responsabilidades en la explosión. El año 2018, después de un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo acabó condenándolos a indemnizar a los afectados con un total de 2,1 millones de euros. La sentencia determinó que el motivo del siniestro era «incierto», pero la empresa suministradora no podía quedar exonerada. La Sala Primera dictaminó que D. Sanz, el marido de la mujer y padre de los tres niños muertos, tenía que recibir una compensación de 1,2 millones; y B. Lehrl, que perdió una pierna, otro medio millón.