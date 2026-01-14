La Tarragona que todavía no te han explicado

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Después que el libro 101 llegendes i curiositats de Tarragona, publicado el 2022 con el editorial Silva, se convirtiera en el más vendido entre los autores locales por Sant Jordi y alcanzara hasta nueve ediciones, Joan Noguera acaba de publicar la segunda parte. «En aquel primer libro me quedaron muchas historias fuera», admite el autor. Ahora, las ha recogido en un nuevo volumen que presentará este miércoles en la librería La Capona de Tarragona.

En 105 històries genuïnes de Tarragona se recogen anécdotas de orígenes diversos. «Algunas las he vivido personalmente, como la de los Reyes Apedreados, que explica cómo, en una Cabalgata de Reyes que se hacía por primera vez en Bonavista y donde yo hacía de paje, los chiquillos nos apedrearon porque no teníamos caramelos».

Otros, apunta, las han explicado. Es el caso, por ejemplo, de la historia del Zapatero del Papa, que relata como Josep Espinach Andreu, histórico zapatero de la calle Merceria, visitó el Vaticano y el Santo Padre le ofreció quedarse a la corte para hacerle los zapatos: «Esta historia me la explicó su bisnieta Montse».

El libro incluye fotografías.Gerard Marti Roig

Joan, sin embargo, también ha hecho alguna pequeña investigación, como la que escribe en el capítulo Quan a Tarragona féiem quartos, en el que explica que en la ciudad había una fábrica de cuartos –las monedas fraccionarias usadas hasta el siglo XIX- delante del convento de las monjas de la Enseñanza. Así y todo, Joan también admite que alguna historia le ha quedado fuera por falta de datos o de confirmación.

Así le pasó con el caso de la imagen del Sant Sepulcre de l'Església dels Pagesos: «Durante la Guerra Civil alguien la sacó y, para salvarla, la emparedó en su casa. Conozco parientes de quien lo hizo, pero no he conseguido tener todos los detalles para explicarlo». Aparte, admite conocer «un par de historias de personas que todavía están vivas, pero que no he publicado porque ellas mismas me han pedido que no lo haga».

Aunque Joan es nacido en Llucmajor (Mallorca), de bien pequeño vino a Tarragona con su familia y ya no se movió. Vivió en el antiguo Hospital de Santa Tecla, hoy sede del Consejo Comarcal del Tarragonés, que era propiedad de su madre. Ha publicado, entre otros, Les cartes de Tarragona, un juego con ilustraciones populares locales.