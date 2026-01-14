Diari Més

Tarragona impulsa el Maratón de Donación de Sangre con la participación de Rubén Viñuales

El alcalde anima a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa y reforzar las reservas después de Navidad

El alcalde Viñuales participa en el Maratón de Donación de Sangre

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y el consejero de Salud, Mario Soler, se han sumado hoy al Maratón de Donación de Sangre, que se celebra en la ciudad y en toda Cataluña hasta el 17 de enero. La actividad, organizada por el Banco de Sangre y Tejidos, busca reponer las reservas de sangre después de las fiestas navideñas y asegurar la continuidad de los tratamientos hospitalarios.

Después de dar sangre, el alcalde ha subrayado la importancia de este gesto solidario y ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para sumarse a la iniciativa: «Tarragona siempre ha demostrado ser una ciudad solidaria. Ahora más que nunca necesitamos el compromiso de todo el mundo para garantizar las reservas de sangre a nuestros hospitales».

Las donaciones se pueden hacer, entre otros puntos, en el Hospital Universitario Juan XXIII, en el CAP Jaime I y en la escuela El Miracle en diferentes franjas horarias a lo largo de la semana. El objetivo es que miles de personas se movilicen para dar sangre o plasma y contribuir a mantener unas reservas suficientes para atender las necesidades de los pacientes hospitalarios.

El alcalde ha querido remarcar que gestos como este reflejan el carácter solidario de la ciudad de Tarragona y que cada donación puede marcar una diferencia vital para quien más lo necesita. Con esta participación institucional, se pretende sensibilizar la ciudadanía para que se haga donante o reprofundice el compromiso con esta causa tan esencial.

