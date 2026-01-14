Tarragona estrena La Visual, un nuevo espacio de creación audiovisual para jóvenes

Imagen del plató principal de La Visual, donde ayer se celebró el acto de presentación del equipamiento.GERARD MARTÍ

Tarragona estrenó ayer La Visual, un nuevo equipamiento municipal de creación audiovisual dirigido a los jóvenes. Este se sitúa en la cuarta planta del Espai Jove Kesse y ofrece diferentes espacios y recursos técnicos para trabajar el sonido, la imagen y el movimiento.

Así, el nuevo servicio incluye un plató central de grabación, una sala específica para sonido e imagen, un aula equipada para edición y posproducción, y un estudio fotográfico. También dispondrá de personal técnico especializado que supervisará el material y ofrecerá asesoramiento. El espacio se dirige a jóvenes de entre 12 y 35 años y su uso es gratuito, aunque requiere reserva previa mediante el Carnet Tarragona Jove.

«Estamos muy contentos de poder inaugurar este espacio. La Visual surge de la necesidad de ofrecer herramientas, recursos y acompañamiento en el campo de las artes y las técnicas audiovisuales a los jóvenes de la ciudad», explicó ayer el conseller de Joventut, Guillermo García, durante el acto de presentación del equipamiento.

Además, destacó, el nuevo servicio quiere ser también un recurso útil para la comunicación social dentro de las diferentes formas de expresión y conectividad digital, así como para «difundir los servicios y promociones para jóvenes existentes en la ciudad de Tarragona, como para que las mismas personas jóvenes creen los propios contenidos y hagan autogestión».

Un espacio formativo

El equipamiento también se destinará a la formación, mediante varios talleres ofrecidos por el Espai Jove Kesse a partir del mes de febrero. También podrá acceder el alumnado del grado de comunicación y periodismo de la URV, los estudios de la Escuela de Arte y Diseño de la Diputación de Tarragona o los ciclos formativos de grado medio como Diseño y gestión de la producción gráfica; vídeo, disc-jockey y sonido; así como los superiores en fotografía y animación o realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.

«Es una muy buena noticia que la juventud pueda disponer de un espacio público de estas características», afirmó Anna Fonoll, doctora en Antropología y Comunicación de la URV. «Los alumnos siempre tienen muchas ganas de tocar tecnología, pero estos recursos tienen un coste elevado. Herramientas como estas contribuyen a luchar contra el sesgo de clase del sector audiovisual», dijo.

Remarcó, también, «la importancia de ir más allá del uso técnico de las herramientas y fomentar el pensamiento crítico sobre cómo se construyen y se consumen las imágenes, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que cada vez está más mediatizada».

Por su parte, la fotógrafa Alba Rodríguez, colaboradora habitual del Espai Jove Kesse, puso en valor la mejora de los recursos disponibles. «Ahora los participantes de los talleres podrán trabajar con más material y en mejores condiciones», celebró.

Como reservar el espacio

La Visual ya se puede reservar del martes al sábado de 16.30 h a 20.30 h, dependiendo de la demanda. El material incluye cámaras, una mesa de edición de vídeo y otra de sonido, un teleprompter, iluminación LED, micrófonos, atrezo y un fondo croma, entre otros.

También dispone de conexión a internet y un ordenador de edición de vídeo con software para la realización de directos. Les peticiones para reservar el equipamiento se tienen que enviar a la dirección de correo electrónico tarragonajove@tarragona.cat.

La apertura de La Visual se enmarca en la celebración del 15.º aniversario del Espai Jove Kesse. El año 2025, el equipamiento tuvo más de 20.500 personas usuarias.