Tarragona da luz verde a la construcción de un nuevo edificio en el solar de la explosión en la Rambla Nova

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Después de dos décadas vacío y sin uso, el solar del número 72 de la Rambla Nova se adentrará en un proceso de transformación para dejar atrás su pasado. El Ayuntamiento de Tarragona ha dado luz verde a la construcción de un nuevo bloque de viviendas por parte de una promotora privada, la cual ha decidido recuperar este espacio veinte años después de la trágica explosión que hizo saltar por los aires el edificio que había en aquel momento.

Según ha podido saber Diari Més, el tercer teniente de alcalde, Nacho García Latorre, firmó ayer la licencia de obras necesaria para poder edificar el futuro inmueble. Los propietarios del solar, que tramitaron la solicitud el 14 de enero del 2025, han tenido que esperar casi un año para obtener este permiso, pero ya tienen vía libre para empezar los trabajos.

El nuevo edificio tendrá cuatro plantas y unos bajos donde se ubicará un local comercial. Antiguamente, ya había una tienda de General Óptica. La empresa promotora encargó la elaboración del proyecto básico y ejecutivo al arquitecto tarraconense Xavier Climent, que ya ha diseñado otros inmuebles plurifamiliares similares a la ciudad. Además, fue el artífice del Teatro Tarragona y planificó la rehabilitación de la antigua Cofradía de Pescadores en el Serrallo, entre otros.

El bloque que se construirá en la Rambla Nova contará con diez u once viviendas y está previsto que las obras se puedan iniciar durante este primer trimestre. El plazo de ejecución aproximado de los trabajos rondará entre los dieciocho y los veinte meses.

Pocas semanas después de la deflagración que se produjo el 10 de noviembre del 2005, se iniciaron los trabajos de derribo de los restos del edificio que quedaron en pie. Actualmente, todavía se mantienen los muros de los bajos y los arcos del entresuelo. Esta nueva construcción no curará la herida imborrable de hace veinte años, pero permitirá ocupar un vacío que, todavía ahora, evoca un triste recuerdo.

Completar la Rambla

La finca del número 72 es la única que se encuentra sin edificar en la Rambla Nova, pero eso cambiará próximamente. En el 2022, los vecinos y comerciantes de la zona denunciaron la suciedad y la presencia de ratas en este solar en este solar que hace esquina con la calle Fortuny. La problemática, sin embargo, se acabó resolviendo y los propietarios han seguido haciendo mantenimiento del espacio hasta el día de hoy.

En los últimos años, se han impulsado diferentes promociones de obra nueva en la Rambla, en pleno centro de la ciudad. Una de las más recientes se encuentra en el número 90, donde hay un bloque plurifamiliar con planta baja y cuatro pisos superiores con hasta 16 viviendas de alquiler. Estos meses, también se está llevando a cabo otra gran obra en el edificio de la iglesia de Sant Antoni de Pàdua Pares Caputxins, donde se está construyendo una residencia para personas mayores que dispondrá de 70 plazas.