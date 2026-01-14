El personal de aparcamientos se siente discriminado salarialmente respecto del de transportes dentro de la EMT

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Tarragona dispondrá de un nuevo convenio colectivo este mes de enero, después de más de una década sin renovarlo. Sin embargo, el preacuerdo alcanzado ha generado una fuerte controversia, especialmente entre el personal procedente de Aparcamientos Municipales, que denuncia una integración «desigual» y «discriminatoria». El texto definitivo del convenio se encuentra actualmente en fase de redacción y se prevé que esté listo durante este mes de enero. El preacuerdo fue pactado entre la dirección del EMT y la mayoría del Comité de Empresa. Este está presidido por USOC, que con siete miembros tiene mayoría. Sin embargo, la Sección Sindical de STR, con tres miembros, ha mostrado su rechazo al texto.

Desde STR se emitió ayer un comunicado contundente donde manifiestan que el preacuerdo «consagra una integración injusta y claramente desigual entre colectivos». El sindicato denuncia que el acuerdo favorece al personal de Transportes, «históricamente mejor retribuido», todo integrante plusos propios en el salario base y mejorando su proyección económica. En cambio, siempre según STR, el personal de Aparcamientos «no sólo no mejora, sino que pierde derechos en permisos, licencias, antigüedad y progresión futura». El sindicato alerta que esta situación generará «trabajadores de primera y de segunda dentro de la misma empresa pública», consolidando una doble escala salarial y de derechos que se acentuará con el paso de los años.

Otro de los puntos que denuncia STR es la «falta absoluta de transparencia» durante el proceso de negociación. El sindicato asegura que no se han elaborado actos oficiales a pesar de las reiteradas peticiones sindicales, cosa que, según su opinión, «vulnera la buena fe negociadora y deja sin garantías una parte de la plantilla». Por todo ello, la Sección Sindical de STR ha anunciado que no avala el preacuerdo, se desmarca de la comisión de redacción y votará en contra de un convenio que, según sus palabras, «no integra, sino que discrimina al personal procedente de Aparcamientos».

Reuniones periódicas

El Ayuntamiento y los sindicatos han mantigut reuniones periódicas en los últimos meses para intentar desencallar el convenio. La última se produjo hace pocos días. Precisamente, la fusión entre las plantillas de las dos estructuras públicas era el principal escollo|arrecife del documento. USOC defiende el texto, mientras que la sección sindical de UGT, con dos miembros, también ha mostrado su desacuerdo. Habrá que ver si finalmente se incorporan las demandas de STR o si, por el contrario, el texto sale adelante sólo con el acuerdo con USOC.