Un investigador de la URV diseña un sistema para extraer energía de corrientes marinas con un péndulo

El investigador del departamento de Ingeniería Mecánica de la URV, Francisco Huera, ha diseñado un sistema que permite extraer energía de corrientes marinas con un péndulo. El modelo aprovecha las vibraciones que genera el agua en contacto con un cilindro para transformarlas en energía.

La estructura es muy simple y consiste en un tubo cilíndrico sumergido que cuelga de un eje y oscila como un péndulo cuando la corriente de agua la hace vibrar. El eje, las transmisiones y eventualmente el generador pueden estar fuera del agua. La simplicidad del modelo abre nuevas posibilidades de aprovechamiento en entornos donde es difícil instalar o mantener las turbinas convencionales. Los resultados de la investigación se han publicado en la revista 'Journal of Fluids and Structures'.

Para aprovechar las energías de las corrientes marinos, actualmente, se utilizan turbinas de flujo axial o de flujo cruzado, el equivalente sumergido en los aerogeneradores. Son sistemas que teóricamente pueden alcanzar eficiencias de más del 50%, aunque suelen aprovechar entre un 25-35% de la energía. Las turbinas son estructuras complejas, con muchos componentes móviles bajo el agua, expuestos a corrosión y mantenimiento costoso.

El nuevo sistema diseñado en la URV tiene un cilindro que vibra en lugar de un rotor con palas. Las pruebas se han hecho en un canal de agua, con un cilindro a escala reducida expuesto al flujo, conectado a un eje que gira sobre cojinetes de aire. Un sensor mide el ángulo de oscilación y un freno electromagnético aplicado al eje permite estudiar la potencia mecánica disponible cuando el sistema vibra. En las pruebas se han conseguido coeficientes de potencia en torno al 15%, valores similares a los otros sistemas de aprovechamiento energético basados en vibraciones de cilindros estudiados en investigaciones anteriores.