Empiezan las obras de consolidación de los restos romanos del camino de la Fonteta de Tarragona

Las obras de consolidación de los restos romanos del camino de la Fonteta de Tarragona se están ejecutando desde hace unas semanas y se espera que estén terminadas de aquí a unos tres meses. La primera fase de los trabajos que se están haciendo tiene que permitir fijar unos taludes con el fin de consolidar el yacimiento.

La voluntad es de cara a finales de año empezar la segunda fase que, si el proyecto técnico lo permite, permita que el espacio quede abierto a la ciudadanía y pueda servir para conectar la calle Francesc Bastos y la avenida Vidal i Barraquer. El camino de la Fonteta era un tramo de la vía que conectaba la zona portuaria con el centro de Tàrraco y destaca por los diferentes mausoleos que se han encontrado al lado de la vía.