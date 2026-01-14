El Ayuntamiento vuelve a activar este mes el camino de ronda en el Parc dels Cossis

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona volverá a activar este mes el camino de ronda entre el Fortín de la Reina y el Parque de los Barreños. El consistorio licitó las obras de este nuevo itinerario en un entorno privilegiado en la ciudad el pasado septiembre, pero el concurso público quedó desierto al no presentarse ninguna compañía. Ahora, se ha adaptado el proyecto y se prevé volver a abrir la licitación para las intervenciones este mismo mes. «Ya se está preparando desde el departamento de Contratación. Hemos priorizado otras obras y hemos redimensionado los pliegos de la licitación», explica Guillermo García, conseller de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

La intervención forma parte del proyecto entre azul y verde del plan de sostenibilidad turística en destino 2022 (PSTD) del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europa con Fons Next GenerationEU. «Hemos sacado de la obra unos ocho mil euros que eran para diferentes cierres de madera de los cuales teníamos dudas. Hemos revisado todo para mejorarlo», dice el edil. Una de las cuestiones clave también ha sido la gestión de residuos. «Por la situación y orografía del terreno donde se actuará se tenía que retirar ciertos residuos, sobre todo restos de escombros, en helicóptero, ya que hacerlo manualmente podía ser peligroso para los trabajadores. Eso es muy habitual hacerlo en los Pirineos, pero aquí en nuestro territorio no. Y creemos que asustó a las compañías. Ahora lo hemos adaptado», expone García.

Actuación blanda

Con todo, el conseller de Medio Ambiente del Ayuntamiento remarca que se trata de una actuación «blanda». «Pero con toda la lógica. Es necesaria para poder ir de la playa del Milagro al Arrebatamiento de forma más segura», indica García. Los principales trabajos a realizar consistirán en el derribo de estructuras obsoletas en la zona, la eliminación de pies caídos existentes, la desbrozada de vegetación arbustiva densa, la eliminación de plantas exóticas invasoras, la delimitación de partes del camino, la instalación de escaleras o plataforma de madera y pasamanos, un mirador panorámico y finalmente la señalización del camino y la plantación de herbáceas y arbustivas en masa.

La previsión es que este verano los trabajos ya estén acabados

La redacción del proyecto ejecutivo, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud se adjudicó en la empresa Casa de los Pájaros. La duración estimada de los trabajos es de 4 meses, y el presupuesto es de unos a 180.000 euros. La subvención recibida marca que la intervención tiene que estar acabada en junio. Desde el consistorio se confía en llegar bien al plazo. «Sin estas ayudas sería muy difícil llevar a término todas las actuaciones que estamos haciendo», dice el edil. El Ayuntamiento ya está al acecho de nuevas convocatorias de subvenciones que se abran pronto desde Europa. «Estaremos atentos y trabajaremos para poder conseguirlas», concluye.