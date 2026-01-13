Diari Més

La URV recibe 100.000 € para un estudio sobre compuestos vegetales que mejoran la salud de los animales

El proyecto del grupo NuMeH estudia moléculas vegetales con potencial para favorecer la función cerebral y abre la puerta a aplicaciones en salud humana

Un estudio investiga compuestos vegetales que mejoran la salud de los animales

El grupo de investigación NuMeH de la Universidad Rovira y Virgili (URV) ha recibido 100.000 euros para desarrollar un proyecto que estudia el efecto de compuestos vegetales sobre la función cerebral y la salud cognitiva de los animales de compañía. La iniciativa, financiada por las ayudas Núcleos de ACCIÓN y gestionada por la Fundación URV, se hará en colaboración con la empresa Biotech Tricopharming Research SL y abre la puerta a aplicaciones nutricionales y terapéuticas también en humanos.

El objetivo del proyecto es identificar y describir moléculas bioactivas derivadas de plantas que tengan potencial para mejorar la función cognitiva y el bienestar cerebral en animales. Esta línea de trabajo se enmarca en el interés cada vez más elevado por ofrecer soluciones nutricionales más saludables y basadas en la evidencia científica y, a medio plazo, los resultados podrían tener también implicaciones relevantes para la salud cognitiva humana, según el equipo investigador. Eso abre nuevas oportunidades en el ámbito de la alimentación nutricéutica y de la nutrición funcional, áreas en expansión que buscan compaginar alimentación y prevención en salud.

A través de este proyecto colaborativo, NuMeH y Biotech Tricopharming Research SL, combinarán su pericia en nutrición, neurociencia y farmacología para profundizar en los mecanismos que conectan la alimentación con la función cognitiva. Con esta iniciativa, ambas organizaciones quieren reforzar su compromiso con la innovación científica, la sostenibilidad y la mejora del bienestar animal, y contribuir al desarrollo de nuevas estrategias nutricionales basadas en datos científicos sólidos.

Los proyectos Núcleos, impulsados por ACCIÓ, son ayudas competitivas que dan apoyo a iniciativas d'R+D con un fuerte componente tecnológico y un alto potencial de impacto empresarial. Promueven la colaboración entre empresas y centros de investigación para desarrollar soluciones innovadoras con aplicación real en el mercado.

