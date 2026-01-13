Nueva tasa de residuos: reducciones para familias numerosas, monoparentales y en riesgo de exclusión social

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha actualizado la ordenanza fiscal de la tasa de residuos para ampliar los colectivos que pueden beneficiarse de reducciones a partir de este 2026, incorporando a las familias numerosas, las monoparentales y las personas en riesgo de exclusión residencial, además de los supuestos ya existentes.

La consejera de Hacienda, Isabel Mascaró, ha subrayado que, «hasta ahora la normativa permitía una reducción de 50 euros a personas en riesgo de exclusión social, ahora ampliamos los supuestos también al riesgo de exclusión residencial, y a familias numerosas y monoparentales con determinadas condiciones especiales». El objetivo, asegura a la consejera, es «aliviar la carga impositiva en aquellas familias más vulnerables y con menor capacidad económica. Además, se ha simplificado la tramitación con el fin de llegar a más beneficiarios y beneficiarias».

Tarifa social de la tasa de residuos

La tarifa social de la tasa de residuos para el año 2026 incluye a varios colectivos que podrán beneficiarse de reducciones. Las personas en riesgo de exclusión social que acrediten haber percibido la renta garantizada de ciudadanía (RGC) o el ingreso mínimo vital (IMV) el año anterior tendrán una cuota única de 50 euros. También se prevé una reducción del 30% para personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial que sean beneficiarias del Fondo Social de EMATSA para el pago de la factura del agua.

Además, las familias numerosas con bonificación del IBI recibirán automáticamente una reducción equivalente a la que ya tienen en este impuesto, y las familias monoparentales de categoría especial con un valor catastral de la vivienda inferior a 100.000 euros tendrán una rebaja en función de este valor. Las solicitudes para aplicar estas reducciones para el 2026 se pueden presentar hasta el 30 de abril; las que se registren después se aplicarán al ejercicio siguiente.

La aplicación de las reducciones para el año 2026 se podrá solicitar hasta el día 30 de abril. Las solicitudes posteriores al 30 de abril se aplicarán al siguiente ejercicio. La solicitud se tiene que presentar en las oficinas del OMAC o a través de la Seu electrónica.

Reducción de la tasa con el uso de la desechería fija y móvil

El año pasado se activó una reducción de hasta 12 euros a la tasa si se utilizaba la desechería fija un mínimo de tres veces el año. Los requisitos que había que cumplir eran como mínimo entrar un residuo voluminoso y dos de tipos diferentes, pero de más impacto ambiental como pueden ser pinturas, pilas, pequeños aparatos domésticos, entre otros. Este año, además, también se incorpora la reducción por el uso de la desechería móvil.