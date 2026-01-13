El precio del alquiler en Tarragona subió un 16,77% en 2025, según Pisos.com

Fotografía de archivo de bloques de pisos en el centro de la ciudad de Tarragona.ACN

El precio de la vivienda de alquiler en la ciudad de Tarragona subió un 16,77% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, según datos publicados este martes por el portal inmobiliario Pisos.com. En el conjunto de Cataluña, el incremento interanual del alquiler fue del 14,78%, impulsado por un crecimiento de Tarragona.

En Barcelona. el alquiler subió un 2,07% mientras que en Girona y Lleida, en cambio, el coste del arrendamiento de una vivienda cayó un 10,55% y un 10,58%, respectivamente.

En el resto de España, Sevilla registró en el 2025 una subida del 35,5% de los alquileres y Madrid del 20,42%, mientras que en Huelva bajaron un 18,16%, en Palencia un 17,85% y en Zamora un 12,36%, según el portal inmobiliario.

En valores absolutos, Barcelona fue la capital con un alquiler más elevado, de 30,12 euros por metro cuadrado, seguido de Madrid (29,59 euros), San Sebastián (21,37 euros) y Palma (19,39 euros).

«La búsqueda de una vivienda de alquiler que esté razonablemente ajustada al salario del inquilino medio y situada en la zona donde desarrolla su vida cotidiana se ha convertido en un proceso complejo, frustrante y, en muchos casos, descorazonador», ha señalado en un comunicado el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font.

Al mismo tiempo, «la percepción de los propietarios respecto a la rentabilidad del alquiler ha sufrido cambios», ha añadido.

«Aunque sobre el papel algunos propietarios siguen obteniendo beneficios superiores a otros productos financieros, la rentabilidad real aparente ha caído si se consideran factores como los costes de mantenimiento, la fiscalidad cada vez más exigente y, en algunos casos, la morosidad o el impago», ha indicado.