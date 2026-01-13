El PP advierte que el aparcamiento de la estación del Camp de Tarragona es temporal

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha avisado de que el nuevo aparcamiento de la estación del Camp de Tarragona no es definitivo y que tiene carácter provisional. La diputada Elisa Vedrina ha recordado que el PP presionó el Gobierno de España para desencallar las obras de esta infraestructura, que consideran esencial para garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de la estación.

Desde la estación del Camp este martes, Vedrina ha criticado que el Ministerio destine recursos públicos por un aparcamiento que no será permanente. «No sabemos cuánto durará, pero tememos que no será por mucho tiempo. La provincia no merece el trato que nos somete el Gobierno de Pedro Sánchez», ha lamentado la diputada.

La diputada, a pesar de celebrar que los coches ahora no tengan que aparcar en el arcén de la carretera, ha denunciado la improvisación de las administraciones a la hora de asignar los recursos públicos que tienen que financiar los servicios que necesita la provincia.

Los populares registraron preguntas hace un año en el Congreso con el fin de presionar la reanudación de las obras «porque cada administración culpaba la del lado por un tema de licencias, cuando la situación era bien clara.» «Desde el PP defendemos la planificación, la gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos y el cuidado y la mejora de todos los recursos públicos», ha concluido Vedrina.