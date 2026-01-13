La Generalitat invertirá 2,1 millones de euros en la museografía de la Necrópolis

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Generalitat de Catalunya invertirá 2,1 millones de euros en la museografía de la Necrópolis de Tarragona. Así lo confirman fuentes del Departamento de Cultura al Diario Más. La aportación del gobierno autonómico permitirá dar un nuevo impulso a uno de los aspectos más relevantes de toda la rehabilitación del espacio. Unos trabajos que arrancaron el año pasado.

La nueva propuesta museográfica, que irá al edificio central del recinto, dividirá la exposición en tres espacios diferenciados: la gran sala central, que quiere ser un viaje a los años 20 y 30 del siglo XX y al contexto de descubrimiento y excavación de la Necrópolis; la sala perimetral, que introducirá a los visitantes en la historia de la Tàrraco fuera de murallas y los rituales de la muerte; y la planta sótano, donde se conserva parte del yacimiento de la Necrópolis. La nueva exposición rendirá también homenaje a la museografía original de los años 30 impulsada por Joan Serra i Vilaró. Así, la sala central quiere recrear el aspecto de la sala en el momento de su inauguración, con el retorno también a este espacio de una de las piezas icónicas: la Muñeca de Marfil. Su ejecución tendrá que esperar, sin embargo, a la finalización de las fases 2 y 3 de obra civil.

Más allá, la Necrópolis vive un gran momento de transformación. El proyecto de rehabilitación, redactado en el 2023 por la UTE Urbana Strata, formado por Pau Jansà, Genís Boix, Amàlia Jansà, Andreu Pont, Manuel Prieto y Eduard Polo, con un coste de 293.125 euros, engloba numerosas actuaciones. Entre las ya ejecutadas destaca la renovación completa de las cubiertas del edificio del museo, una obra finalizada entre 2024 y 2025 con una inversión de 620.333 euros.

Diferentes obras

Actualmente, hay varias obras en ejecución simultánea. Además de la rehabilitación del museo y el entorno, se están reconstruyendo y reparando las |bóvedas de protección del yacimiento arqueológico, con un presupuesto de 1,3 millones de euros. También se está rehabilitando la antigua nave Motors, situada en la finca de la antigua Fábrica de Tabacos y adyacente a la Necrópolis, con una inversión de 614.985 euros. Paralelamente, se está ampliando el módulo de servicios y se creará un lapidario cubierto, una actuación que actualmente se encuentra en proceso de licitación con un importe previsto de 288.263 euros.

Uno de los cambios más importantes serán en los jardines, que, según el proyecto, se convertirán en un parque público abierto a la ciudad. De esta forma, parte del espacio ajardinado, una vez rehabilitado, pasará a ser de acceso gratuito durante el horario de apertura de la Necrópolis, mientras que el museo y el yacimiento requerirán la compra de entrada.

Abrir más espacio en la ciudad

Con el fin de abrir más el espacio en la ciudad, además, la rehabilitación prevé la construcción de taludes que permitan salvar la altura entre el paseo de la Independencia y el yacimiento y hacer más amable el acceso al espacio. El proyecto también apuesta para que la Necrópolis de Tàrraco recupere su acceso original, por|para la gran escalinata del paseo de la Independencia. Otra de las novedades será la ampliación del módulo de servicios situado en la avenida Ramón y Cajal. Este espacio se hará crecer con el fin de acoger una nueva recepción de visitantes y tienda, una sala polivalente y baños. Además, el módulo se ampliará en forma de galería porticada que también permitirá ampliar el espacio de acera en la avenida Ramón y Cajal.

Reapertura para decidir

Una de las incógnitas todavía para resolver es cuando reabra el espacio. Será una decisión de la nueva directora, Elena Juncosa, que también dependerá del calendario de las siguientes fases una vez acabada la obra civil ahora en ejecución y la posibilidad, o no, de plantear una reapertura parcial del yacimiento mientras se produce la nueva museografía. La mayoría de intervenciones tendrían que estar acabadas este verano. Con todo, una vez acabados todos los trabajos, que supondrán una inversión de unos 9 millones de euros, la Necrópolis lucirá totalmente renovada. Así, se espera dar un revulsivo al patrimonio de la Parte Baja de la ciudad y a los recorridos históricos y turísticos, demasiados concentrados en la Parte Alta. La Necrópolis está declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO dentro del conjunto arqueológico de Tàrraco.