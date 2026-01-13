Diez minutos que salvan tres vidas

Imagen de uno de los donantes que participó ayer en la campaña en el CAP Jaume I.GERARD MARTÍ

«Soy consciente de que algún día me puede tocar a mí. Puedo sufrir un accidente, necesitar una operación... Por eso es muy importante que todo el mundo que pueda colabore», explicaba Mercedes Guardia, estirada en una de las camillas habilitadas temporalmente en la sala de espera de la CAP Jaume I de Tarragona.

El centro sanitario se convirtió ayer tarde en un punto de donación de sangre en el marco del Maratón de Donantes de Sangre de Cataluña. Esta semana, la campaña sale de su espacio habitual al Hospital Universitari Joan XXIII para acercarse todavía más a la ciudadanía, con dos nuevas ubicaciones.

«He venido con mi cuñada, que es quien me ha avisado de la iniciativa», comentaba Guardia, que daba sangre por segunda vez, motivada por el ejemplo familiar. «Mi marido y mi hija también son donantes. Todos son muy solidarios, así que tenía que sumarme», aseguraba. Manuel Micheletti, en cambio, es más veterano. «Ya es la sexta o la séptima vez, no lo tengo claro», explicaba.

«Me siento muy satisfecho después de dar sangre porque es una buena acción que puedo hacer directamente, sin pasar por terceros», apuntaba. «Para mí siempre ha sido muy importante, sobre todo porque he vivido de cerca situaciones de familiares que han necesitado», relataba. «Recibir el mensaje que te avisa de que tu sangre se está enviando a un hospital es un sentimiento muy especial. Además, casi nunca tarda en llegar, y eso te recuerda como de necesaria es», añadía.

Una necesidad que se hace todavía más evidente en estas fechas. «Tenemos que recuperar las reservas después del impacto de las fiestas de Navidad», explicaba Nina Unanyan, doctora del Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña en la demarcación de Tarragona desde hace veinte años.

«Es una época con muchas operaciones y necesitamos aproximadamente dos mil bolsas de sangre al día. La sangre caduca y no se puede fabricar; la única manera de mantener las reservas es con la colaboración ciudadana», decía.

«La gente responde muy bien a campañas como esta», aseguraba satisfecha. Sin embargo, apuntaba, desde el Banco se sufre por el relevo generacional, ya que el perfil mayoritario de donante se sitúa entre los 45 y los 70 años.

«Hacemos mucha promoción entre los jóvenes, con redes sociales y charlas en universidades. Al principio tienen un poco de miedo, pero cuando prueban y ven que es sólo diez minutos y que no cuesta nada, muchos repiten y se convierten en donantes habituales», afirmaba.

El Maratón de Donantes de Sangre de Cataluña se alargará hasta el 17 de enero. En Tarragona, las donaciones se pueden hacer en el Hospital Universitari Joan XXIII y, como novedad, también mañana a la escuela El Miracle de 15 a 19 horas.