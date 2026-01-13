El bar de Tarragona con las patatas bravas que más arrasan entre los clientes

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Tarragona es un referente gastronómico. De hecho, uno de los espacios que mejor lo ejemplariza es Mercería 34, un bar de tapas situado en el centro histórico de la ciudad, muy cerca de la catedral, en el número 34 de la calle Merceria. El local se ha hecho un nombre gracias a una propuesta que combina cocina tradicional, producto de calidad y una mirada moderna, con una carta que cambia según la temporada y las ideas del equipo de cocina.

El establecimiento ofrece una carta centrada en las tapas, con una amplia selección de vinos, cervezas, vermúes y cavas, así como menús para grupos. Aunque la oferta vegetariana es limitada, los platos destacan por las cocciones lentas y el respeto por la tradición, sin renunciar a la creatividad, con propuestas como el pulpo con kimchi o los calamares a la romana rebozados en tempura.

Uno de los platos más reconocidos del local son las patatas bravas, que se mantienen fieles a la receta clásica. Las patatas se cuecen previamente y después se fríen antes de servirse, y se pueden acompañar de dos salsas a escoger: la salsa española tradicional o una espuma de alioli. Esta apuesta por el sabor de siempre es una de las claves que ha convertido Mercería 34 en uno de los puntos de referencia del tapeo en Tarragona.