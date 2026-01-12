Tarragona inicia las obras para rehabilitar el edificio de la calle Santiyán

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona empieza hoy las obras de rehabilitación del edificio de la calle Santiyán, número 8, que acogerá la futura sede del equipamiento comunitario de la Part Baixa. El proyecto arranca con la reforma del patio, la planta baja y la primera planta, así como la restauración de las fachadas, con el objetivo de transformar un edificio histórico en un espacio funcional para actividades sociocomunitarias y culturales.

El consejero de Urbanismo, Nacho García, ha destacado que «esta primera fase es el punto de partida de la transformación de la Part Baixa, prevista dentro del Plan de Barrios, para dar respuesta a las necesidades del barrio».

Estas obras permitirán crear un auditorio en la planta baja y así como 5 módulos aptos para reuniones, entidades y actividades sociocomunitarias y culturales del barrio. En la planta primera, se crearán con el mismo propósito, 6 módulos más. A partir de hoy empiezan los 4 meses de trabajo que se prevén por este proyecto, que tiene un presupuesto de 449.925,55 euros (IVA incluido).

Santiyán , el equipamiento sociocomunitario de la Part Baixa

Las obras que se inician esta semana son la primera fase de la rehabilitación integral del equipamiento sociocomunitario de Santiyán. Pronto, en el marco del Plan de Barrios de la Part Baixa, se llevará a cabo la segunda fase de la rehabilitación que prevé actuar sobre las plantas segunda y tercera creando 13 módulos adaptables como salas de formación, talleres, espacio de encuentro, etc. El edificio dispondrá de medios audiovisuales, servicios TIC y sistemas y equipos de eficiencia energética.

Con la rehabilitación integral del edificio, se creará un equipamiento para desarrollar acciones sociocomunitarias para la gente y las entidades del barrio, una de las reclamaciones históricas de la Part Baixa. La segunda fase tiene un presupuesto de 950.000 euros y está previsto que durante el 2027 se redacte el proyecto y en el 2028 se puedan ejecutar las obras.

El edificio situado en la calle Santiyán fecha del siglo XIX y tiene una superficie total de unos 2.000 m2. Fue creado como un convento anexo a la iglesia de Sant Nicolau de Bari. En el siglo XX y hasta la década de los 60 fue escuela religiosa y más tarde, cuartel de la policía.