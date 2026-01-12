Las protestas de los campesinos han causado que el tráfico de camiones en el Port haya disminuido un 88%

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Port de Tarragona ha empezado a recuperar la normalidad esta mañana del lunes después de que los campesinos hayan levantado el corte a los accesos al recinto portuario. La A-27 ha recuperado la normalidad después de la finalización de las protestas de los campesinos. Los tractores y otros vehículos participantes en la movilización están organizándose en columnas para retornar, con el acompañamiento de los Mossos d'Esquadra, a sus comarcas de origen.

Según explican desde el Port de Tarragona, el bloqueo en los accesos ha ocasionado afectaciones en el funcionamiento de logística portuaria, principalmente con respecto al tráfico de camiones. Las protestas han llegado a causar una disminución del 88% en la cifra de camiones que han entrado o salido del Port, respecto al mismo día del año anterior, durante las jornadas laborables. Durante el fin de semana la afectación ha sido muy menor, ya que la actividad logística en el Port es mucho más baja.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha expresado que «desde el respeto al derecho de protesta del colectivo, nos preocupan las afectaciones económicas que este tipo de acciones generan alas empresas que operan en el Port de Tarragona y a todos las empresas y personas de la cadena de suministro que dependen, especialmente si se alargan en el tiempo». Al mismo tiempo ha valorado «positivamente que las acciones de las organizaciones de campesinos se hayan desarrollado sin incidentes y que las protesta se haya acabado hoy lunes para que el funcionamiento de la cadena logística vuelva a la normalidad».

Desde el Port recuerdan que el acceso ordinario a las instalaciones portuarias se tiene que efectuar por al A-27 y ruegan a los vehículos que no utilicen accesos alternativos.