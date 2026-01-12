Los payeses de Tarragona presionan a Illa: piden apoyo al sector y amenazan con nuevos cortes

Revolta Pagesa, con una presencia destacada en el territorio tarraconense, confía en que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, exprese su «soporte inequívoco» al sector agrario y advierte que, si no lo hace, se verán «obligados» a mantener los cortes todavía activos y a convocar nuevos.

En un comunicado horas antes de la reunión con Illa, previsto para esta tarde a las 16.45 h en el Palau de la Generalitat, el colectivo ha mostrado «mano tendida», pero sigue reclamando «compromisos claros y garantías de cumplimiento». Este lunes por la mañana los payeses han levantado la protesta del Puerto de Tarragona (A-27), hecho que consideran un «gesto de buena voluntad».

«Confiamos en que el presidente muestre una clara determinación, que exprese un soporte inequívoco al sector agrario y que ratifique y garantice las medidas ofrecidas por el Gobierno», afirma Revolta Pagesa. En esta línea, insisten en que quieren que Illa «se ponga al lado del sector agrario y asuma un compromiso directo con el campesinado catalán».

Desde Tarragona, el presidente del Gremi de la Pagesia, Joan Regolf, ha asegurado que se han marchado «medio contentos» a la espera del encuentro. Así, ha indicado que el sector se siente «decepcionado y traicionado» por el acuerdo de la UE con el Mercosur, que es la reivindicación de las movilizaciones que empezaron el jueves.