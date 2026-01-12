El Mercado del Foro reabrirá el próximo año como un espacio multifuncional

La voluntad es la de recuperar el inmueble, construido en 1864, como si fuera una lonja multifuncional, abierta a su entorno por tres lados.GERARD MARTÍ

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Mercado del Foro se espera reabrir en el 2027, después de dos décadas cerrado. El proyecto se está trabajando desde la empresa pública de Mercados Tarragona, quien ha dado varios pasos adelante los últimos meses para que el edificio vuelva a cobrar vida. Lo más importante es el proyecto básico, que se encargó en el estudio de arquitectura Lligams, concretamente a Amalia Jansà, y a Maria Rius. La línea que marcan a las dos arquitectas es la de recuperar el inmueble, construido en 1864, como si fuera una lonja multifuncional, abierta a su entorno por tres lados y que pueda albergar diferentes actividades, muy relacionadas con la gastronomía del país.

De esta manera, el edificio que actualmente limita las dos plazas quedará integrado en una «sola plataforma urbana», activando el entorno con usos gastronómicos y culturales, se explica al proyecto, en el cual ha tenido acceso el Diario Más.

Explicar la historia con la comida

Así, desde Mercats se remarca una idea primordial en el proyecto: «Explicaremos la historia de la ciudad con la comida». La voluntad es poner en valor los productos del territorio como desde el aceite y el vino hasta los frutos secos. «Será un espacio donde comprar, hacer presentaciones de libros gastronómicos, diferentes catas o showcookings si viene algún cocinero», indican fuentes de la compañía pública.

En este sentido, el proyecto encargado marca cuatro posibles escenas para meter este planteamiento en el edificio. Primera, se prevé la posibilidad de implantar un mercado ambulante en el interior del viejo mercado. Para hacerlo, se se situarán cuatro puntos móviles de venta de producto, materializados en cuatro paradas desmontable ejecutadas con elementos ligeros, en gran parte textiles, fácilmente desmontables. Segunda, un espacio de cata para poder llevar a cabo acciones gastronómicas de encuentro y debate. Tercera, como terraza de bar y cuarta como auditorio, para llevar a término conciertos acústicos de dimensiones reducidas o actos culturales con una asistencia moderada.

Para la ciudadanía

«No será un producto orientado hacia el turismo, sino un producto orientado hacia la ciudadanía porque lo que queremos es poner en valor los productos de proximidad», deja claros Montse Adan, presidenta de Mercados y consellera de Comerç. «Nos ayudará sobre todo a dar la importancia a la gastronomía, que en este mundo cada vez más global, tiene que ser uno de los hitos más importantes por cada territorio. Para nosotros, la gastronomía realmente es identidad y es uno de los valores añadidos que tenemos en Tarragona», añade Adan.

Montse Adan: «Nos ayudará a dar importancia a la gastronomía»

Materiales recuperados

Jordi Sendra: «La Part Alta necesita vida cada día con el Mercado del Foro»

Más allá, uno de los aspectos más singulares del proyecto es la recuperación de materiales del propio mercado. Se ha llevado a cabo un inventario de todas las piezas de mármol que configuran el mobiliario obsoleto del edificio, siguiendo la tradición tarraconense de recuperar piedras antiguas para las obras. Este material se reutilizará para dotar el espacio de un carácter propio, vinculado a la dinámica recicladora de la ciudad.

Nueva fachada

Por último, uno de los cambios planteados por el documento redactado por las arquitectas es establecer una nueva fachada interior, ya que el cuarto costado «tiene que adaptarse a su nueva condición». Se buscará una estética «netamente contemporánea que armoniza con la arquitectura histórica a través de la relación entre las geometrías puras y las proporciones de los nuevos huecos».

Con todo, desde Mercats ya se han hecho trabajos en el edificio, que tenía una serie de patologías propias de la falta de mantenimiento, como desprendimientos de materiales a las partes bajas de los muros causadas por las humedades. Se ha reforzado el techo y se han llevado a cabo tareas de derribo de elementos que no eran propias del mercado. Así, se prevé poder acabar licitando el proyecto ejecutivo pronto para después encargar las obras, que supondrían una inversión de cerca del millón de euros.

Juntos: «De palabras en dinero»

Este proyecto de rehabilitación del Mercado del Foro se ha pactado entre el Partido Socialista y Juntos. Desde la organización independentista se destaca que es una iniciativa «por los vecinos». «Después de casi veinte años cerrado, el Mercado vuelve a ser una realidad gracias a Juntos. Hemos pasado de palabras a dinero. En total, ahora ya hay 700.000 euros para hacerlo realidad. La Parte Alta necesita vida cada día», expresa Jordi Sendra, portavoz del grupo municipal.