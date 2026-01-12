Viral
La gran transformación del entorno del Port de Tarragona: de 30.000 m2 de asfalto a espacio verde
Un vídeo ‘time-lapse’ muestra cómo avanzan las obras que convertirán el Parc del Port en un paseo verde y accesible para peatones
El Parc del Port de Tarragona encara la recta final de su gran transformación. Un reciente vídeo ‘time-lapse’, publicado en redes sociales, muestra cómo 30.000 m² de asfalto se están convirtiendo en un espacio verde, con zonas de vegetación y áreas de paseo abiertas a la ciudadanía. El Port indica que, en estos momentos, se encuentran construyendo la escalinata que conectará el Moll de Costa con la futura Plaza APT y el Passeig Marítim y del Rellotge.
Este proyecto busca consolidar un pulmón verde en el entorno portuario, ofreciendo un espacio de convivencia para ciudadanos, visitantes y entidades deportivas. La intervención prioriza la accesibilidad, con zonas peatonales amplias, paseos al borde del mar y continuidad con los espacios ya remodelados en fases anteriores.
El pasado mes de septiembre, la Autoridad Portuaria finalizó la segunda fase de las obras, centrada en la reordenación del vial del Mar y la pacificación del tráfico rodado en torno a las sedes de la APT. La circulación de vehículos se centralizó en el vial del Mar, mientras que el vial del Rellotge quedó cerrado, convirtiéndose en un paseo exclusivo para peatones.
La reestructuración del vial del Mar incluyó un doble sentido para vehículos autorizados, aceras amplias junto al mar y una nueva intersección en forma de T que eliminó antiguas rotondas, ganando espacio para la futura zona verde. Estos cambios prepararon el terreno para que la tercera fase pudiera avanzar sin obstáculos, garantizando seguridad y sostenibilidad.
Ribera d'Ebre
El pueblo de Tarragona que arrasa con sus pastissets: tiene menos de 1.000 habitantes
Daniel Cabezas Ramírez
Con la finalización de la transformación, el Parc del Port se perfila como un espacio emblemático de Tarragona, ya que logrará unir la ciudad con el mar, aumentará la superficie verde y mejorará la accesibilidad y la calidad de vida en el litoral. El vídeo ‘time-lapse’ compartido en redes permite a la ciudadanía seguir de cerca la evolución de un proyecto que redefine por completo el entorno del Port.