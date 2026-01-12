Gina Fort y Edu Álvarez se ponen al frente de la Colla Jove: «Tenemos que aspirar a máximos»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Colla Jove Xiquets de Tarragona ya tiene nuevos líderes. Los castellers lilas se reunieron en su local, que se llenó para escoger a quien los dirigirá los próximos dos años. Gina Fort y Edu Álvarez fueron los escogidos. El resultado de la votación fue de 265 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. De esta manera, la nueva cap de colla y el nuevo presidente, que toman el relevo de Adrià Calvet y Yasmina Armesto, liderarán los del Cós del Bou durante este 2026 y también el 2027 con una candidatura de dos años con la clara voluntad de dar un paso adelante en el ámbito casteller y en las aspiraciones sociales en la ciudad y el territorio.

«Estamos muy contentos por la participación, ya que demuestra que la colla está muy viva», explicó Fort después de ser escogida cap de colla. Asume el timón de la Colla Jove con ambición justo en un año en que hay Concurs de Castells. Según ha asegurado Fort a la misma Asamblea, los grandes objetivos de esta temporada pasarán por hacer castillos más grandes y con más seguridad y, en sus propias palabras con esta gran premisa en mente, trabajaremos para poder avanzar toda la gama que podamos y en vistas ya puestas en el hito de octubre».

Pero la ambición de la cap de colla va más allá. «Para nosotros, dar un paso más quiere decir trabajar para ser la mejor colla. Tenemos que aspirar a máximos», remachó Fort. Será la primera mujer cap de colla en la ciudad. «Siempre lo he soñado», expresó. Con respecto a la junta, la entidad estará presidida por Edu Álvarez que liderará un proyecto con la ciudad de Tarragona siempre en mente. Álvarez ha explicado que «la Colla Jove es, actualmente, una de las entidades que mueve más masa social de Tarragona. En este sentido, trabajaremos para ser un revulsivo social para la ciudad y para el territorio, yendo de la mano de otras agrupaciones para hacer de Tarragona la ciudad que queremos».

Ampliar la masa social

Además, uno de los retos será seguir ampliando la masa social de la colla. «Queremos que muchos castellers que hace tiempo que no se ponen la camisa vuelvan a los ensayos». Álvarez también trabajará para dar pasos adelante para la ampliación del local de los lilas. En el equipo técnico, al lado de Gina Fort, estarán Àlex Moran como subcap de colla; Laura Lloses como cap de canalla; Jordi Crespo como cap de troncs; y Gorka Bertran como cap de pinyes. Xavi Ribera será la mano derecha de Edu Álvarez como vicepresidente en una junta directiva con cinco áreas. El primer ensayo general de la temporada 2026 será el 6 de marzo, un mes en que en las postrimerías ya se volverá a las plazas.