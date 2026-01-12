ECP afirma que resolver el contrato del camino de ronda de la Savinosa en Tarragona cuesta 23.700 euros

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El nuevo camino de ronda entre las playas de la Arrabassada y la Savinosa sigue generando controversia. Les entidades ecologistas insisten en la necesidad en detener la construcción de este vial de cinco metros de anchura por su impacto medioambiental. El grupo municipal de En Comú Podem en el Ayuntamiento de Tarragona defiende también este posicionamiento y, por este motivo, ha elaborado un informe técnico por analizar «las opciones jurídicas, técnicas y económicas» para actuar sobre el contrato de obras que adjudicó el Ministerio para la Transición Ecológica a la empresa Seranco SAU el pasado mes de noviembre por cerca de un millón de euros.

Según este documento, resolver el contrato antes del inicio efectivo de los trabajos tendría un coste aproximado de 23.700 euros. Es decir, en torno a un 3% del importe del contrato. En cambio, enmendar el proyecto para rebajar la anchura hasta los dos metros podría comportar «riesgos muy superiores». En este sentido, se expone que «la reducción de sección no puede considerarse un ajuste técnico simple, sino un cambio estructural con alta probabilidad de superar los límites legales de modificación de los contratos públicos».

Evitar litigios

Este escenario, según ECP, «abriría la puerta a impugnaciones, reclamaciones económicas y una fuerte inseguridad jurídica». Por este motivo, defienden que «la opción más barata y segura» es rescindir directamente el contrato y empezar de cero. «Es asumible, si evita sobrecostes, litigios y una obra irreversible», asegura el portavoz de la formación morada, Jordi Collado. Además, apunta, «jurídicamente es el más sólido».

Hay que recordar que, el pasado mes de diciembre, el pleno rechazó la moción presentada por ERC y ECP que pedía instar al Estado y la Diputación a rehacer el proyecto actual. Sin embargo, la formación liderada por Collado no tira la toalla. «Necesitamos que la Diputación y su presidenta -Noemí Llauradó- sea clara y directa con qué quiere hacer con los Morrots», afirma el consejero, quien vuelve a mostrarse alineado con las entidades ecologistas y plantea una solución alternativa. El edil propone que no se cree un nuevo vial, sino que se reabra el preventorio y se aprovechen los caminos existentes con «arreglos mínimos».