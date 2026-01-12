Buscan a Nala, una perra desaparecida en Tarragona

Una perra llamada Nala se ha perdido recientemente en la zona de la Savinosa–Arrabassada, en Tarragona. Se trata de una mezcla de pastor catalán y malinois, de color canela, y sus propietarios han difundido la información a través de las redes sociales.

Según han explicado, Nala es una perra muy asustadiza y presenta una característica física muy identificable, ya que le falta el ojo izquierdo. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede ponerse en contacto con sus dueños a través del teléfono 669 50 25 04.