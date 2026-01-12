Sociedad
Buscan a Nala, una perra desaparecida en Tarragona
Sus propietarios indican que la perra es muy asustadiza y que se caracteriza porque le falta el ojo izquierdo
Una perra llamada Nala se ha perdido recientemente en la zona de la Savinosa–Arrabassada, en Tarragona. Se trata de una mezcla de pastor catalán y malinois, de color canela, y sus propietarios han difundido la información a través de las redes sociales.
Según han explicado, Nala es una perra muy asustadiza y presenta una característica física muy identificable, ya que le falta el ojo izquierdo. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede ponerse en contacto con sus dueños a través del teléfono 669 50 25 04.