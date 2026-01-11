Los payeses toman el centro de Tarragona con una marcha lenta de tractores

Los campesinos tarraconenses ya están en la plaza Imperial Tàrraco para empezar este domingo al mediodía una marcha lenta de tractores por la Rambla Nova de Tarragona para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En la plaza, los manifestantes se concentran mientras se prepara la lectura de un manifiesto en defensa del sector agrario.

La movilización en Tarragona tiene lugar en paralelo a los bloqueos que el colectivo mantiene activos por todo el país contra este mismo acuerdo. La AP-7 continúa corte en ambos sentidos en un tramo de 18 kilómetros entre Borrassà (Alt Empordà) y Vilademuls (Pla de l'Estany); la N-II, en un tramo de ocho kilómetros entre Bàscara y Pontós (Alt Empordà); la C-16, en unos cinco kilómetros entre Berga y Casserres (Berguedà), así como el acceso al Port de Tarragona por la A-27.

En paralelo, en la C-38, en el cuello de Ares (Ripollès), el paso de camiones se mantiene restringido. En cambio, este sábado al mediodía se levantaron el corte del A-2 en Fondarella, en el Pla de Urgell, y también se desconvocaron los bloqueos en Sort y en el Pont de Suert.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha celebrado el fin de estos cortes en las comarcas de Lleida y ha reclamado «responsabilidad» en el resto de movilizaciones para evitar «malos mayores».

En Tarragona, el bloqueo en el Puerto se mantiene. A pesar de los contactos mantenidos el sábado con el conseller Ordeig, los campesinos exigen que el Gobierno vaya a Madrid para blindar las cláusulas que tienen que proteger al campesinado. En una asamblea celebrada el sábado por la noche, los manifestantes ratificaron la continuidad del corte de la A-27. Una situación similar se vive en Pontós (Alt Empordà), donde vecinos de la zona se han acercado a la concentración para dar apoyo a los campesinos.

Desde Revolta Pagesa avisan de que ven «muy difícil» levantar las acampadas y aseguran que pueden mantener la protesta gracias a la organización por turnos. También alertan de que las movilizaciones podrían intensificarse si no hay una implicación clara del Govern para parar o modificar el acuerdo con el Mercosur.