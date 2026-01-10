Una pelea permite detener a un hombre relacionado con una docena de robos con fuerza en viviendas

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 37 años en Tarragona como presunto autor de una docena de robos con fuerza en domicilios en el Camp de Tarragona -10 al Baix Penedès, uno en el Baix Camp y otro en el Tarragonès- y dos hurtos de uso de vehículo. La detención se produjo el miércoles pasado a raíz de una pelea en el barrio de Campclar, donde se identificaron los implicados en la reyerta. Al comprobar los datos, los agentes confirmaron que sobre uno de los hombres pesaba una orden de arresto vigente emitida por la Unidad de Investigación del Vendrell, relacionada con diez robos con fuerza y un hurto de uso de vehículo en el Baix Penedès cometidos entre el 17 de noviembre y el 21 de diciembre del año pasado.

En la mayoría de los casos, el método utilizado para acceder era por escalamiento y utilizaba herramientas para forzar puertas y ventanas para acceder al interior de los domicilios, de donde sustraía objetos de fácil salida al mercado de segunda mano, dinero en efectivo, joyas y tarjetas bancarias. El primer robo tuvo lugar el 17 de noviembre en Cunit, cuando accedió a un piso forzando una ventana. Posteriormente, el 11 de diciembre, cometió cuatro robos más: dos en Cunit, uno en Mas Mel en Calafell y otro a Coma-ruga. Al día siguiente, perpetró cuatro robos más en viviendas a Buen Seguro de Calafell. En uno de estos inmuebles, se apoderó de las llaves de un vehículo en el cual huyó del lugar y acabó provocando un accidente con otro turismo en Cunit.

Cuando la Policía Local llegó al lugar del siniestro, el individuo huyó a pie, mientras que los agentes atendieron el conductor del otro vehículo, que resultó herido leve. Una vez detenido y trasladado a comisaría, la Unidad de Investigación del Vendrell asumió el caso y consiguió vincularlo con tres robos más en domicilios, cometidos entre el 20 y 21 de diciembre. El primero tuvo lugar a la urbanización de Mongons, en Tarragona, donde sustrajo un vehículo que posteriormente lo recuperaron en el Vendrell. El segundo se produjo en una habitación de un hotel de Coma-ruga, de donde sustrajo una riñonera con unas llaves de vehículo, el cual fue recuperado días después en Vilafranca del Penedès.

En el interior de este vehículo se localizaron varios objetos procedentes de un robo cometido el 21 de diciembre en la localidad de Mont-roig del Camp. El detenido ha pasado este sábado por la mañana a disposición judicial ante el juzgado de guardia del Vendrell.