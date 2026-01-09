Tarragona refuerza la prevención de incendios con la limpieza de tres parcelas municipales

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona, a través del Departamento de Protección Civil, ha limpiado tres parcelas municipales, dos en Boscos y una en la Mora, para reforzar la prevención de incendios y mejorar la gestión del territorio. Las tareas han cubierto 1,6 hectáreas y han incluido desbroce, poda y retirada de restos vegetales, con una inversión próxima a los 10.000 euros, dentro del contrato de franjas forestales.

Los trabajos han incluido tareas de desbroce, reducción de la densidad del arbolado, poda, trituración y desbroce de restos vegetales, así como la retirada de troncos. Estas actuaciones forman parte de las medidas de prevención que el Ayuntamiento impulsa de manera continuada por proteger el entorno natural y garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas.

La consejera de Protección Civil, Sonia Orts, que ha visitado esta mañana las fincas donde se está actuando, destaca que «la limpieza de estas parcelas es imprescindible para mantener los espacios en condiciones óptimas y reducir el riesgo de incendio en zonas especialmente sensibles. Esta inversión demuestra una vez más el compromiso firme del Ayuntamiento con la protección de nuestro entorno y la seguridad de la ciudadanía».

Orts recuerda que esta intervención se añade a los trabajos forestales realizados el mes de mayo, centrados en la creación y mantenimiento de franjas de protección contra incendios en diferentes puntos del término municipal. Aquellas actuaciones permitieron actuar sobre 23 hectáreas en zonas como la ermita de la Salud, las Cuevas del Llorito, Entrepins, Boscosde Tarragona, Florimar, Llevantina o Cala Romana.

«Son tareas esenciales para minimizar el riesgo de incendio en un contexto de cambio climático que nos obliga a no bajar la guardia», remarca la consejera.

Por otra parte, desde Protección Civil destacan que el actual contrato donde se enmarcan estos trabajos (que era de 5 años) finalizó en el 2025 y el nuevo contrato está previsto que tenga una duración de tres años. «El nuevo contrato se reducirá a 3 años y se actuará en la misma extensión de terreno que en 5 años. Eso supone que se mantendrán más zonas en menos tiempo, eso es un paso importante para reducir todavía más el riesgo de incendio», apunta a Sonia Orts.

Finalmente, Orts hace un llamamiento a la corresponsabilidad diciendo que «la prevención es un trabajo constante y compartido, y por eso pedimos también a la ciudadanía y a los propietarios de terrenos que mantengan sus parcelas en condiciones. Entre todos podemos reducir el riesgo y proteger nuestro entorno».