Tarragona incorpora los dispositivos eléctricos DCE al servicio diario de la Guardia Urbana

La Guardia Urbana de Tarragona da un paso adelante en la seguridad ciudadana con la incorporación de los Dispositivos Conductores de Energía (DCE) en su equipamiento habitual, una herramienta intermedia entre el bastón policial y el arma de fuego que ya forma parte del servicio diario después de ser comunicada a la Dirección General de Administración de Seguridad.

Desde este viernes, los jefes de turno y los cabos de la Unidad Policial de Refuerzo y Proximidad (UPRP) ya llevarán esta nueva herramienta policial en seguridad ciudadana, la cual irá acompañada siempre de una cámara unipersonal para cada cabo durante su turno. Esta cámara grabará automáticamente cualquier intervención donde se haga uso del dispositivo, garantizando así la trazabilidad, la transparencia de la actuación policial y la seguridad jurídica, tanto para los ciudadanos como para los mismos agentes.

Los cabos han superado un programa formativo específico del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) que los habilita y acredita para poder utilizar esta herramienta. El uso de los DCE queda estrictamente regulado por un protocolo interno, alineado con la normativa vigente y con criterios de proporcionalidad, necesitado y de una supervisión posterior.

El objetivo de este sistema es reforzar la seguridad de los agentes y de la ciudadanía, incorporando a la policía tarraconense una herramienta intermedia entre el arma de fuego y el bastón policial. Este recurso permite afrontar situaciones de riesgo elevado minimizando la necesidad de utilizar medios más lesivos.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que «con la incorporación de los DCE, la Guardia Urbana da un paso adelante en la modernización de sus recursos y en la protección de todas las personas implicadas en una intervención. Además, el hecho de que su uso vaya siempre vinculado a cámaras unipersonales refuerza nuestro compromiso con la transparencia y con una actuación policial responsable y garantista».

Por su parte, el Intendente Jefe de la Guardia Urbana, Manel Vázquez, destaca que «estos dispositivos nos ofrecen una herramienta intermedia que puede ser decisiva en intervenciones de riesgo elevado, y siempre bajo el control que aportan las cámaras unipersonales, que graban automáticamente cualquier actuación». En todo eso, añade que «nuestro objetivo claro está: incrementar la seguridad de todo el mundo y seguir avanzando hacia una policía moderna, preparada y transparente, al servicio de la ciudadanía».