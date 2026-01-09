El Port de Tarragona cifra en un 69% la reducción del movimiento de camiones por el corte de los payeses

El acceso del Serrallo al Port de Tarragona registra un incremento de camiones por el corte de los payeses en el acceso principal.

El Port de Tarragona ha cifrado en un 69,48% la reducción de entradas y salidas de camiones de la infraestructura como consecuencia del corte que Revolta Pagesa hace en el acceso principal, en la A-27. Asimismo, han apuntado que las entregas de cereales cargadas de los almacenes a camiones han disminuido un 45,59%.

Mientras dure la protesta, la Autoridad Portuaria mantiene activado su Plan de Autoprotección en fase de alerta, que comporta un incremento de la vigilancia. De rebote, el centro de la ciudad sufre un incremento de la circulación, ya que los vehículos que acceden al puerto lo hacen por la entrada del Serrallo, hecho que provoca retenciones.

Según los datos facilitados por el puerto, el número de camiones que entraron este viernes fue de 672, mientras que los registros del mismo día de 2025 son de 1.918, hecho que comporta una disminución del 64,96%. Con respecto a las salidas de camiones, se registraron 552, mientras que hace un año habían sido 2.093 (-73,62%).

Asimismo, el SEA (Sistema de Entrega de Agroalimentarios) registró este jueves 605 entregas de cereales (cargas de almacén en camión), mientras que en el mismo día del año pasado se registraron 1.112, cosa que supone una disminución del 45,59% en las entregas. Por otra parte, el puerto ha informado de que la activación del Plan de Autoprotección en fase de alerta comporta un refuerzo de la vigilancia.

Asimismo, el cuerpo policial portuario mantiene reuniones de coordinación con Mossos d'Esquadra, Protección Civil y otras fuerzas de seguridad implicadas para coordinar los dispositivos necesarios para la regulación del tráfico y para definir medidas adicionales en caso de que haga falta. Hay que destacar que se ha habilitado un carril de entrada y uno de salida al recinto portuario en el mismo acceso desde la A-27 para facilitar el acceso de vehículos en caso de emergencia así como la salida de mercancías peligrosas.

El corte ha hecho que los camiones se desvíen por la entrada que el puerto tiene en el Serrallo. Eso ha generado congestiones en el centro de la ciudad desde este jueves. Este viernes por la mañana la Guardia Urbana de Tarragona ha enviado un comunicado donde recomienda a la población que no utilice el puente del Francolí de la avenida Ramon i Cajal, para evitar todavía más retenciones.