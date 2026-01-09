Los payeses mantienen el bloqueo en el Puerto de Tarragona mientras Ordeig pide «responsabilidad»

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» de los payeses movilizados contra el acuerdo del Mercosur para que no pongan en riesgo el suministro de pienso en las granjas del sector ganadero con el bloqueo del Puerto de Tarragona. Ordeig ha asegurado que respeta las protestas, pero ha advertido de la importancia de garantizar el paso de mercancías estratégicas o peligrosas, y ha defendido que se pueda compatibilizar la movilización con el funcionamiento básico de la infraestructura portuaria.

El consejero también se ha mostrado partidario de hacer llegar a Bruselas «el mensaje que toque» sobre la posición de los payeses en relación con el acuerdo, a la vez que ha expresado su preocupación por las consecuencias que el bloqueo puede tener en la actividad económica vinculada al puerto.

Ordeig ha hecho estas declaraciones en Lleida, en el marco de un desayuno de Año Nuevo con la prensa convocado por el PSC, partido del cual ostenta el cargo de primer secretario en la federación de Lleida. El encuentro ha servido para hacer balance del último año en clave agrícola pero también de Gobierno. Con respecto a la materia prima, el consejero no ha escondido que el 2025 ha sido un «año complicado», con sequía pero también inundaciones y crisis sanitarias como la dermatosis nodular, la PPA y la gripe aviar.

A pesar de todo, Ordeig ha destacado que los datos de exportaciones del sector han estado «muy por encima de la media europeos y españoles». Por eso, ha añadido que hay que destacarlo a pesar de los cortes de carreteras de estos días. El consejero se ha mostrado partidario de escuchar, consensuar y trabajar para situar el sector «en el lugar que le toca». También ha señalado que hacen falta más inversiones, en materia de regadíos, tecnología y accesos. «Se ha hecho mucho pero se tiene que hacer mucho más», ha concluido.

La protesta ha tenido un impacto directo en la movilidad en la ciudad. El Ayuntamiento de Tarragona ha informado que el bloqueo de la entrada en el Puerto por la A-27 está provocando afectaciones al tráfico en el puente viejo de la avenida Ramón y Cajal y en el paseo de la Independencia, así como a todo su entorno, donde se prevé una gran afluencia de vehículos.

Ante esta situación, la Guardia Urbana recomienda evitar estos accesos siempre que sea posible y optar por itinerarios alternativos. También pide prudencia, paciencia y atención a la señalización y a las indicaciones de los agentes mientras se mantenga el corte relacionado con la protesta payesa.