Los payeses concentrados en Tarragona lamentan el aval de la UE en el pacto con Mercosur y continuarán el corte en el Port

Imagen de la asamblea que los payeses que cortan el acceso al Port de Tarragona han hecho este viernes al mediodía.ACN

Los miembros de Revolta Pagesa que cortan el acceso principal al Port de Tarragona han recibido con decepción el aval de la Unión Europea a pactar con Mercosur. En la asamblea que han hecho este viernes al mediodía han afirmado que se sienten traicionados por los gobiernos español y catalán y que les han "vendido" a las empresas agroalimentarias sudamericanas.

Con todo, han afirmado que continuarán el corte en el puerto tarraconense y que la intención es mantenerlo hasta el lunes, que es cuando está previsto que se firme el acuerdo. Este viernes por la tarde tienen prevista una reunión con el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, donde le expresarán de primera mano el malestar y han anunciado una concentración en el centro de Tarragona para el domingo.