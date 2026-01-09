FRAME Film festival: una clausura de cine

Fotograma del corto ‘All you need is love’, uno de los ocho trabajos que se proyectarán en la final del FRAME.CEDIDA

La cuarta edición del FRAME Film Festival llega al final este próximo sábado después de haber itinerado por un total de catorce municipios de la demarcación de Tarragona. De los 607 cortometrajes inscritos en esta edición, se han proyectado un total de 59 trabajos del circuito estatal producidos durante los años 2024 y 2025.

Estos se han podido ver en Riudoms, l'Ampolla, Castellvell del Camp, Vila-rodona, Cabra del Camp, Alforja, Riba-roja d'Ebre, La Canonja, El Catllar, Montbrió del Camp, Vandellòs-l'Hospitalet de l'Infant, Albinyana, Ascó y Sant Jaume d'Enveja. En cada una de las proyecciones, el público ha podido votar sus trabajos preferidos, con la condición de que cada cortometraje podía ganar en un máximo de dos municipios.

Este próximo sábado, 10 de enero, se proyectarán en el Auditorio de la Diputación de Tarragona los ocho cortometrajes finalistas seleccionados en las diferentes sedes del festival. Se trata de 893 Kilómetros; All you need is love; Benvinguda; Bicimaniacos; Faustino; Ginoide; Pálpito y una_vocal. Todos optarán a los premios Talent Frame que se decidirán por un jurado formado por profesionales del sector audiovisual.

Se trata de Carmen Pemán, codirectora del FESCILA; Dani Feixas y Pedro Solís, directores, guionistas y productores; y Nata Moreno, actriz, directora, guionista y productora. Ellos decidirán a los ganadores de los premios al Mejor cortometraje, Mejor guion y Mejor dirección. Además, todo el público asistente a la proyección del sábado también podrá votar y decidir quién es el ganador del Premio del público.

Josep Varo, cineasta e impulsor del FRAME Film Festival, explica que esta cuarta edición «es la de la consolidación del proyecto». Una afirmación que se sostiene en «el interés de los ayuntamientos implicados y la buena respuesta del público, que ha ido en aumento».

Otro hecho que Varo valora positivamente es la incorporación de público joven, «un sector que sabemos que es difícil, pero que cada vez se nos acerca más». Por todo ello, adelanta Josep, ya se está pensando en la edición del quinto aniversario con la voluntad «en seguir creciendo y ampliando, además de alguna novedad que estamos preparando». La sesión del sábado empezará a las 17.30 h y la entrada es gratuita.