Decenas de payeses pasan la noche en los accesos al Port de Tarragona

Los campesinos continúan cortando el acceso al Port de Tarragona, a primera hora de este viernes.

Decenas de payeses han pasado la noche durmiendo en tiendas de campaña, remolques y vehículos en el acceso del Port de Tarragona, en protesta por el acuerdo que la UE tiene que firmar con Mercosur para el comercio de productos alimenticios.

Los agricultores quieren mantener el corte en la A-27 hasta el domingo y de cara a este viernes por la tarde tienen prevista una reunión con el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, en la capital tarraconense, donde le quieren exigir que se posicione en contra del tratado comercial.

Durante el día irán llevando a cabo diferentes asambleas para debatir la evolución de la movilización por toda Cataluña y decidir posibles nuevas acciones de protesta.