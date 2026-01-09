La Canonja critica tener que hacerse cargo de las líneas 3 y 30 de bus

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Canonja se ha pronunciado sobre el acuerdo con Tarragona para seguir recibiendo el servicio de bus del EMT, que adelantó el Diario Más. El alcalde Roc Muñoz critica la postura de la capital, ya que considera que «asumimos responsabilidades que no nos corresponden». El alcalde hace referencia al pacto que contempla que este año el consistorio canongí se haga cargo en gran parte de lo que cuesta mantener las dos líneas que llegan al municipio, la 3 y la 30. 1,2 millones de euros. Este año acababa el convenio entre los dos ayuntamientos y en los últimos meses los dos consistorios han mantenido negociaciones para llegar a un pacto.

Una vez firmado, por primera vez el Ayuntamiento de La Canonja se ha expresado y ha cargado duramente contra el municipio vecino. «Tarragona deja sin efecto el acuerdo vigente y traslada íntegramente el coste de las dos líneas a la Canonja, con un impacto superior a 1,6 millones de euros anuales. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha optado por garantizar la continuidad de las dos líneas, ajustando ligeramente la frecuencia para hacer viable al servicio, con un coste final de 1,2 millones de euros», expone el comunicado.

La Canonja pagará el doble que hasta ahora, ya que en el 2025 abonó 600.000 euros por el servicio. «Este esfuerzo económico ha permitido mantener con calidad un servicio esencial para la movilidad de la ciudadanía», indica. Más allá, el consistorio canongí hace un llamamiento a la Generalitat. «La administración responsable de la movilidad entre municipios diferentes es la Generalitat de Catalunya, durante los últimos 15 años la Canonja ha asumido una parte muy significativa del coste de dos líneas de autobús heredadas de la etapa de anexión al municipio de Tarragona», se añade al escrito.

Se ajustará la frecuencia de los buses para «hacer viable» al servicio

Buscar soluciones «justas»

Con todo, el gobierno municipal canongí expone que seguirá trabajando para «encontrar soluciones justas y estables» que garanticen una movilidad «digna» para La Canonja e incluso para mejorarla en el futuro». La línea 3 arranca en la Canonja y hace parada en Bonavista, la Granya, Torreforta e Icomar, acabando en el Mercado Central. La línea 30 es más directa y no para a Torreforta.

Este convenio para el transporte público se firmó ahora hace diez años en el marco de los acuerdos en el proceso de segregación de la Canonja. Precisamente, el transporte es una de las últimas vinculaciones entre los dos municipios. En el 2023, el ayuntamiento canongí ya se desvinculó del contrato de la limpieza de Tarragona. Además, este año también acaba uno de los acuerdos económicos entre ambos consistorios. Este 2025 ha estado el último año en que el Ayuntamiento de Tarragona percibirá dinero de la actividad empresarial en el polígono sur y el municipio canongí pasará a recaudar el 100% de los impuestos de las compañías químicas de la zona.