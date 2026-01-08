La URV coordinará un proyecto para prevenir las agresiones contra profesionales de la salud

La Universidad Rovira y Virgili (URV) coordinará un proyecto con otras cuatro universidades catalanas para prevenir las agresiones contra profesionales de la salud. VIOGENSALUT se dividirá en tres fases. La primera se basará en una encuesta cuantitativa a un millar de profesionales de centros de atención primario de toda Cataluña para cuantificar y caracterizar las agresiones. En la segunda fase, se llevarán a cabo entrevistas y grupos focales además de un centenar de profesionales para comprender las vivencias y el impacto de los episodios de violencia. Finalmente, la última fase participativa diseñará y validará medidas preventivas y protocolos de apoyo, que se pilotarán a quince centros de salud de Cataluña.

En el año 2024 se notificaron más de 17.000 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud al Estado español, que suponen casi 7.000 notificaciones más que el año 2021. En Cataluña, el Instituto Català de la Salut registró una media de 7,4 agresiones diarias durante el 2024, la mayoría a Atención Primaria y a mujeres.

Según explican desde la URV, el sector sanitario es uno de los más expuestos a la violencia de tipo II, aquella que se produce en el marco del ejercicio profesional cuando la persona agresora es usuaria del servicio y la víctima es el profesional. El contacto directo con pacientes en situaciones de vulnerabilidad física y emocional, la presión asistencial y unos espacios a menudo no diseñados para prevenir las agresiones son algunos de los factores que explican esta elevada incidencia.