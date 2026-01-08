Tarragona registra una subida del 14,3% en el precio de la vivienda de segunda mano en el 2025

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El precio de la vivienda de segunda mano en la demarcación de Tarragona ha cerrado en el 2025 con un incremento anual del 14,3%, una de las subidas más destacadas de Cataluña, según el informe “La vivienda de segunda mano en 2025” elaborado por el Índice Inmobiliario Fotocasa. Esta evolución sitúa el precio medio en la provincia en 2.156 euros por metro cuadrado a finales de año.

Tarragona se sitúa sólo por detrás de Barcelona en ritmo de crecimiento, en un contexto generalizado de encarecimiento de la vivienda. Cataluña ha registrado una subida media del 15%, la más alta de toda la serie histórica, alcanzando un precio medio de 3.247 €/m².

Por municipios, la demarcación de Tarragona destaca especialmente por Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant, que encabeza el ranking catalán con una subida interanual del 80%, la más elevada de todos los municipios analizados. Otras localidades próximas también presentan incrementos relevantes, como Cunit (26,6%), o Vilafranca del Penedès (28,4%), reforzando la tendencia alcista al ámbito territorial.

A pesar de este aumento, Tarragona sigue siendo una de las provincias catalanas con el precio medio más moderado, por detrás de Barcelona y Gerona. Además, municipios como Constantí, con un precio medio de 1.063 €/m², se mantienen entre los más asequibles de Cataluña.