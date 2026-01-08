Las protestas payesas reducen casi a la mitad el tráfico de camiones en el Puerto de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La movilización convocada por el colectivo Revolta Pagesa en el acceso principal del Puerto de Tarragona ha provocado afectaciones relevantes en la logística portuaria, con una reducción del 47% en la salida de camiones con respecto al mismo día del año pasado. Ante esta situación, la Autoridad Portuaria de Tarragona ha activado el Plan de Autoprotección en fase de alerta para gestionar las incidencias derivadas del bloqueo.

La Autoridad Portuaria de Tarragona cifra la afectación de la primera mañana de protesta de los agricultores en una disminución del 44,25% de los camiones que han entrado o salido del recinto portuario con respecto al mismo día y la misma franja horaria de 2025. El número de camiones que han entrado desde las 5 y hasta las 12 horas ha sido de 566, mientras que los registros del año pasado, en la misma franja horaria son de 972, cosa que comporta una disminución del 41,76%. Con respecto a las salidas de camiones, hoy se han registrado un total de 468, mientras que ahora hace un año habían sido de 883 (-46,99%).

Asimismo, el SEA (Sistema de Entrega de Agroalimentarios) ha registrado hoy 124 entregas de cereales (cargas de almacén en camión) hasta las 12 horas, mientras que en el mismo día y franja horaria de 2025 se registraron 687, cosa que supone una disminución del 81,95% en las entregas de cereales.

Medidas adoptadas

Antes de la llegada de los tractores y otros vehículos que participan en la protesta, el APT ya ha activado su Plan de Autoprotección en fase de alerta, cosa que comporta un refuerzo de la vigilancia. Se ha incrementado la presencia de Policía Portuaria en el acceso al Puerto para poder prestar la ayuda necesaria a quien lo solicite. Asimismo, el cuerpo policial portuario mantiene reuniones de coordinación con Mossos d'Esquadra, Protección Civil y otras fuerzas de seguridad implicadas para coordinar los dispositivos necesarios para la regulación del tráfico y para definir medidas adicionales en caso de que haga falta.

Hay que destacar que se ha habilitado un carril de entrada y uno de salida al recinto portuario en el mismo acceso desde el A-27 para facilitar el acceso de vehículos en caso de emergencia así como la salida de mercancías peligrosas.

Mercancías agroalimentarias en el Puerto

La Autoridad Portuaria de Tarragona recuerda que las mercancías agroalimentarias que se importan a través del Puerto de Tarragona no tienen una afectación significativa en el sector primario de Cataluña, ya que se trata de productos que la agricultura del país no produce o bien necesita porque no existen en el mercado nacional.

El Puerto de Tarragona es un punto de entrada de varias frutas tropicales que no compiten ni directa ni indirectamente con las producidas en Cataluña. Entre estas variedades hay el kiwi, la piña y los plátanos. El Puerto mueve por término medio unas 200.000 toneladas de fruta tropical cada año para abastecer el mercado del Estado.

Por su parte, los cereales que llegan por el Puerto de Tarragona juegan un papel complementario en la producción nacional, especialmente en momentos de escasez. Se calcula que las necesidades del mercado español son de 25 millones de toneladas de cereales anuales, una cifra que la cosecha a nivel estatal no cubre, ya que los últimos años se ha situado en torno a los 9 millones de toneladas.