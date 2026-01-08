Una sesentena de vehículos entre tractores y coches convocados por Revolta Pagesa corta este jueves por la mañana el acceso al puerto de Tarragona de la A-27. En una movilización que se replica en diferentes puntos del país y de Europa, los payeses reclaman que la UE no firme el acuerdo comercial con Mercosur, ya que consideran que les perjudica a nivel económico.

El presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha explicado que el pacto también tendría consecuencias para los consumidores, ya que los alimentos producidos en otros lugares del mundo no cumplen los requisitos sanitarios que hay en Europa, hecho que creen que puede ser perjudicial para la salud. Los manifestantes quieren alargar el corte hasta el lunes.

Desde las diez de la mañana, los payeses y ganaderos han bloqueado el acceso al puerto de Tarragona para evitar que entren y salgan camiones de mercancías, aunque han permitido el paso de los transportistas de mercancías peligrosas. Pasadas las doce del mediodía, han hecho una asamblea para exponer las problemáticas que sufre el sector y recoger todas las demandas y reivindicaciones que trasladarán al consejero de Agricultura esta misma tarde. De hecho, han explicado que Ordeig se ha ofrecido para reunirse con ellos mañana, pero han asegurado que no tienen prisa y le han pedido que se desplace a las protestas.

De momento, tienen previsto hacer otra asamblea a las seis de la tarde y su voluntad es mantener las carreteras cortadas más allá de esta jornada. Además, han pedido a los sindicatos agrarios y a la ciudadanía que se sumen a las movilizaciones. Estamos completamente en contra de este acuerdo, que pone en peligro la seguridad alimentaria de nuestra sociedad. Pedimos solidaridad, ayuda y que vengan más refuerzos», ha clamado Ramon Rojo, a uno de los delegados de Revolta Pagesa en el Campo de Tarragona.

También ha reclamado al gobierno catalán que les dé apoyo porque la firma del tratado comercial con Mercosur tendrá graves afectaciones. «Sudamérica tiene capacidad para producir diez veces lo que nosotros producimos a una cuarta parte de precio», ha denunciado. Por su parte el presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha asegurado que está en una situación de «crisis» y ha aseverado que «no hay nadie en todo el Estado que esté conforme con estos acuerdos». «Nos ponen como moneda de cambio al campesinado con otras crisis de otros sectores», ha añadido.

Regolf ha recordado que el sector ganadero también se encuentra en una situación complicada después de la crisis porcina. En este sentido, Egoitz Garcia, de Marçà (Priorat), tiene una explotación bovina y porcina, y considera que el acuerdo comercial les perjudicará muchísimo. «Es una cosa muy bárbara, no podemos competir de ninguna manera, ni con los precios ni con la mercancía», ha dicho. En este sentido, ha señalado que en Sudamérica no tienen fitosanitarios prohibidos. «Nosotros tenemos muchas cosas prohibidas, muchos antibióticos, vamos protegidos por todas partes», ha subrayado. El ganadero también ha dicho que seguirán luchando por salvar el sector.

Jordi Margalef, un productor de arroz de Amposta, es otro de los payeses que ha participado en la protesta. Él asegura que el acuerdo comercial implicará una entrada «muy bestia» de toneladas de arroz, que provocará la bajada de los precios. «El consumidor tendría que saber que lo que no queremos es una competencia desleal y que si desaparecemos no comprarán barato, sino carísimo», ha señalado.

Al mismo tiempo, ha remarcado que los productos del continente americano no pasan los mismos controles y que los suyos tienen más calidad por las restricciones de uso de fitosanitarios. Finalmente, ha afirmado que el sector arrocero se encuentra en una situación límite. Estamos en el limbo, veníamos de unos años lo bastante buenos, que era bajar de precios. Si se firma eso y se baja un 25% más el precio, no es posible para nosotros», ha cerrado.