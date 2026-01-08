La muralla romana de Tarragona sufre un pequeño desprendimiento a causa de las lluvias del otoño

La muralla romana de Tarragona ha sufrido un pequeño desprendimiento, que según los técnicos se produjo por las lluvias del otoño. En concreto, se trata de un compactado de arena de unos cuatro metros de longitud de época contemporánea que refuerza el monumento, en la zona del paseo de Sant Antoni. Los hechos se produjeron ya hace unas semanas, tal como ha adelantado el 'Diari de Tarragona'.

El consejero de Patrimonio de Tarragona, Nacho García, ha explicado que desde el consistorio están redactando un proyecto para poder hacer los trabajos de reforma con garantías. Por ahora se ha acordonado la zona y se ha hecho "una actuación de emergencia" para que la situación "no vaya a más" y ha destacado que no ha generado afectaciones a ninguna persona ni propiedad privada.