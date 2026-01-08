La mayoría de los patinetes de Tarragona circulan todavía sin seguro

Es una herramienta cada vez más utilizada para los tarraconenses a la hora de moverse por la ciudad en su día a día.Gerard Martí

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado verano una modificación de la Ley de Seguros de Automóviles que las hacía obligatorias para todos los dueños de vehículos de movilidad personal (VMP). Una herramienta cada vez más utilizada por los tarraconenses a la hora de moverse por la ciudad en su día a día. Su coste económico, asequible para muchos bolsillos, y su comodidad para ir de un lugar a otro hace que cada vez tenga más adeptos.

Una parroquia que veía como la nueva regulación les supondría unos trámites y un coste más al año, ya que tenía que entrar en vigor el pasado viernes. Sin embargo, hace pocos días la DGT confirmó que la tramitación de la norma todavía no está lista, como tampoco el registro donde se tenían que inscribir los vehículos.

«Cuando se anunció, tuvimos muchas llamadas de clientes interesados en el seguro y algunos ya se lo hicieron. Ahora, sin embargo, la demanda ha bajado mucho. Todo el mundo está esperando que lo hagan obligatorio de todas todas», explican desde la Corredoria d’Assegurances Campabadal. El precio medio de este seguro para los patinetes eléctricos está entre los 50 y los 90 euros al año.

Un sector que se lo mira de cerca son el de los repartidores de paquetes o comida, que necesitarán el seguro para seguir ejerciendo su profesión. «Cuando se apruebe, esperamos un nuevo aumento de las contrataciones. Poco a poco irá evolucionando, todavía se tiene que hacer el registro. Acabará funcionando como el seguro del coche. Saben que si no lo hacen, les multarán», indican desde Campabadal. A pesar de todavía no ser obligatorio, desde la DGT y las corredurías de seguros se recomienda contratarla de manera voluntaria.

En caso de sufrir un accidente y ocasionar daños materiales o personal a terceros, los costes podrían ir a cargo del conductor si no dispone de póliza. A pesar del aplazamiento general, hay una excepción importante. Los patinetes que superan los 25 kilos de peso y pueden alcanzar velocidades superiores a 14 kilómetros por hora tienen que contar con un seguro de responsabilidad civil desde ahora mismo, con fecha de límite el 26 de enero de 2026.

Circular sin seguro con estos vehículos puede comportar multas de entre 200 y 1.000 euros, según la gravedad de la infracción, además de la posible inmovilización del vehículo. La DGT todavía no ha comunicado la fecha para la activación del registro y la obligación del seguro, pero está claro que la regulación llegará para quedarse con el objetivo de hacer más segura la movilidad.