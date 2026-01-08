Un error informático cobra la estancia en la zona regulada a los vehículos eléctricos en Tarragona

Los dueños de vehículos eléctricos que han aparcado estos días se han encontrado con una anomalía.Gerard Martí

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Los propietarios de vehículos eléctricos que han aparcado estos días en Tarragona se han encontrado con una anomalía en la aplicación móvil. Siempre, estos ciudadanos tienen que registrar su estancia, de un máximo de dos horas, pero al acabarla no se les cobra ningún importe y disponen de un ticket gratuito.

Sin embargo, los últimos días en la ciudad estas personas han tenido que pagar. Todo ha sido un error de la aplicación, que este año se está transformando. Según informan desde la AMT, los importes cobrados erróneamente ya se están devolviendo a los dueños de los vehículos.

Creada en el año 2016 por el Ayuntamiento de Reus, la aplicación Aparcar empezó dando servicio en este municipio, y con los años se ha ido extendiendo a otros municipios de la demarcación: Tarragona, Salou, Cambrils, Valls y Vila-seca.

Hace pocos años pasó a manos de la Diputación. La aplicación cuenta actualmente con unos 4.000 usuarios registrados, el 40% de los cuales lo utilizan en diferentes municipios. Anualmente, se registran millones de estancias.