Tarragona se suma al Maratón de Donantes de Sangre con nuevas jornadas de donación

El Banco de Sangre y Tejidos (BST) pone en marcha una nueva edición del Maratón de Donantes de Sangre de Cataluña, una campaña que tendrá lugar del 8 al 17 de enero y que movilizará más de cien municipios de todo el territorio con acciones de donación de sangre y plasma. La iniciativa, que se celebra cada año durante la segunda semana de enero, tiene como objetivo remontar las donaciones y recuperar las reservas después del impacto de las fiestas de Navidad.

Tarragona se vuelve a sumar a esta campaña que este año llega bajo el lema 'El vínculo que nos hace inmensos'. Las donaciones se podrán hacer en el Hospital Universitario Juan XXIII y, como novedad, también se podrá dar sangre el día 12 de enero, de 15 a 19 horas, en el CAP Jaime I; y el 13 de enero, en el mismo horario, en la escuela El Miracle. La campaña se ha presentado este miércoles con la participación de los alcaldes de las cuatro capitales catalanas.

El Maratón de este año pone el foco en este gesto solidario y altruista que es dar sangre y como nos hace de inmensos como personas. Cada acción altruista trasciende a la persona que la hace, y por eso, el Maratón, más allá de ser un reclamo colectivo pensando en los pacientes de muchos hospitales, es también una forma de tejer un vínculo invisible pero profundo con toda la comunidad.

Este año es la edición de consolidar una tradición que había empezado tímidamente años atrás, pero que en este Maratón toma bastante como actividad esencial y escaparate de llamamiento a sumarse a la gran semana de donación de sangre catalana. Por eso, este sábado 10 de enero, cuando el sol se ponga, en Tarragona se iluminará el Palau Municipal y l'Espai Jove Kesse.

Al acabar la presentación, Rubén Viñuales ha presentado la propuesta de este año para la ciudad, y lo ha hecho junto al jefe del Banco de Sangre en Tarragona, Albert Soley y de un testigo de donante de sangre, Carlos García, que ha explicado su caso en particular. El alcalde de Tarragona ha recordado «la importancia de dar sangre, siempre, pero más en estas fechas, cuando nos hacemos tantos regalos y no pensamos en lo más importante, la vida» y seguidamente ha recordado que «en Tarragona tenemos unas cifras de participación espectaculares y esperamos este año, que se vuelva a demostrar y que, como dice el lema, el vínculo nos haga más grandes».

Hacen falta más de 240.000 donaciones el año

Este 2026 más de 70.000 personas ingresadas en los centros hospitalarios de Cataluña necesitarán alguna transfusión de sangre, plasma o plaquetas provenientes de la donación de sangre. Este año harán falta más de 240.000 donaciones para cubrir estas necesidades de los pacientes, una cifra que se mantiene estable los últimos años, pero que, para mantenerla, no podemos bajar la guardia.

¿Para qué se necesita la sangre?

Una de cada tres donaciones de sangre es para enfermos de cáncer; del total de transfusiones que se hacen diariamente en Cataluña, el grupo que requiere más transfusiones de sangre actualmente es el de las personas que sufren cáncer, un 34%, seguido de las del aparato digestivo, un 15,5%, y, en tercer lugar, hay el de las enfermedades cardiovasculares, que suponen un 12,3% del total. Las enfermedades crónicas ligadas al aumento de la esperanza de vida son las que requerirán más transfusiones de sangre en el futuro.

De hecho, la edad media de los pacientes que reciben sangre ha aumentado en la última década y se sitúa ya alrededor de los 73 años. Este grupo de pacientes de más de 70 años representa el grueso|grosor mayoritario de los receptores de sangre (un 56,6%). El otro grupo de edad más importante y lo que más ha crecido es el de los pacientes de 80 años en adelante, que representa el 32% de los transmitidos.