Tarragona establece referentes de la limpieza para todas las entidades vecinales

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha puesto en marcha un nuevo sistema para agilizar la gestión de incidencias de limpieza que conecta directamente a las asociaciones de vecinos con técnicos municipales e inspectores. El nuevo sistema consiste en la creación de tres grupos de trabajo que cubren diferentes zonas de la ciudad: levante, centro-norte y ponent. Cada grupo está formado por un técnico municipal de limpieza y un inspector, y se los han asignado las diferentes asociaciones de vecinos de Tarragona, normalmente representadas por sus presidentes o presidentas. «Ahora ya tenemos todas las asociaciones de vecinos, que son una sesentena, cada una de ellas con un representante, normalmente el presidente o presidenta, que ya está dentro de un grupo con un técnico del Ayuntamiento de limpieza y un inspector,» detalla la consellera de Limpieza, Sonia Orts.

El servicio está operativo en horario de mañana, hasta las tres de la tarde. Durante este periodo, cualquier incidencia relacionada con la limpieza, como contenedores desbordados u otros problemas, puede comunicarse directamente a los técnicos de referencia, que envían la petición a la empresa Urbaser de manera inmediata. «Cualquier acción que tengan que hacer o si se trobaun contenedor desbordado o alguna incidencia a nivel de limpieza, lo pasan allí y ellos mismos, directamente lo pasan a la empresa y se hace», explica Orts.

«Más ágil»

«Mucho más ágil», añade. A veces había peticiones duplicadas o triplicadas porque algunas asociaciones de vecinos tenían el teléfono de encargados del antiguo contrato. «Antes lo que hacían era que tenían el teléfono de algunos encargados del antiguo contrato. Entonces, todo eso quizás llegaba a peticiones duplicadas o triplicadas, o quizás tenían que mover el servicio para ir a cubrirlas. Ahora no», señala. Con este sistema centralizado, las incidencias se agrupan y la respuesta es más eficiente.

El nuevo sistema ya ha sido presentado a las tres federaciones de vecinos de la ciudad

Por la tarde, cuando los técnicos municipales no están en activo, las asociaciones pueden dejar las incidencias registradas. En caso de emergencia, como cristales rotos o agujas en el suelo que puedan suponer un peligro, la comunicación se hace directamente con la Guardia Urbana, que tiene un teléfono directo con Urbaser para resolver la situación. Orts explica que esta iniciativa forma parte de la política del gobierno municipal de acercar la administración a la ciudadanía, siguiendo la línea de las concejalías de barrio y los referentes de la Guardia Urbana que ya están operativos. El nuevo sistema ya ha sido presentado a las tres federaciones de vecinos de Tarragona para que informen a sus asociaciones del procedimiento a seguir. Estas primeras semanas del año, se prevé que Urbaser cuente con más vehículos pequeños y que se dé un salto cualitativo al servicio.