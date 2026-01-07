Roban en el interior de un coche en Tarragona durante la Cabalgata de los Reyes

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un robo en un coche tuvo lugar este lunes por la tarde ante el Centro Cívico de Sant Pere i Sant Pau, coincidiendo con la celebración de la Cabalgata de los Reyes del barrio tarraconense. Según ha denunciado el propietario del vehículo a las redes sociales, los hechos se produjeron mientras este participaba en el desfile tocando el timbal.

Al finalizar el acto, la víctima encontró uno de los cristales del coche roto y el interior completamente revuelto. Así, afirma, los autores del robo habrían forzado el vehículo y se habrían llevado varias pertenencias personales.

El afectado, dice, presentó una denuncia a los Mossos d'Esquadra el mismo día, pero los hechos todavía se estarían investigando. Ayer por la mañana, parte de los objetos robados habrían sido recuperados después de que un vecino los encontrara en la calle y los entregara a la Guardia Urbana, que ha hecho el retorno al propietario.

Les pertenencias se encontraron en una zona próxima al lugar de los hechos, en la calle Pi i Margall. Desde la Guardia Urbana explican que son conocedores de la situación y se pondrán en contacto con el afectado para ofrecer su apoyo. Aparte, el cuerpo se coordinará con los Mossos para hacer seguimiento del caso.

Según indica el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, hasta el tercer trimestre del año, la ciudad de Tarragona registró 260 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. Se trata de una bajada del 39,5% con respecto al 2024. Así y todo, durante el año se han vivido episodios en varios espacios del municipio.

Algunos ejemplos son los producidos en el aparcamiento del Pont del Diable, donde hasta el año pasado había una media de 1,2 casos en el mes. Durante el mes de abril del 2025, los Mossos detuvieron a tres ladrones multirreincidentes por un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo. La Guardia Urbana tiene previsto instalar cámaras de videovigilancia para combatir estos delitos en esta zona