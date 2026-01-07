Cuatro tarraconenses inician hoy la vuelta al mundo en crucero

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Cuatro personas de la demarcación de Tarragona participan este año en el MSC World Cruise 2026, una travesía que da la vuelta al mundo y ha empezado este miércoles desde el puerto de Barcelona. En total, el crucero cuenta con 258 pasajeros españoles, de los cuales 85 son catalanes, hecho que sitúa Cataluña como el territorio con más representación a bordo.

Los cuatro tarraconenses forman parte de un viaje excepcional de 132 días que los llevará a recorrer 46 destinos de 33 países hasta el próximo 5 de mayo. El itinerario incluye escalas en Europa, el Caribe, Centroamérica y del Sur, el Pacífico, Australia, Asia, el sur de África y varias islas del océano Índico, antes de volver al mar Mediterráneo.

Los pasajeros disfrutarán de 15 excursiones incluidas en destinos emblemáticos, como visitas culturales a ciudades históricas, recorridos urbanos, experiencias naturales y panorámicas en puntos clave del trayecto. Además, tendrán la opción de contratar excursiones adicionales a lo largo del viaje.

El MSC Magnifica inicia esta vuelta al mundo después de una reciente renovación, que ha mejorado los espacios de bienestar, restauración y ocio a bordo. El barco ofrece piscinas, gimnasio, zonas deportivas, restaurantes especializados y una amplia oferta de entretenimiento para los pasajeros durante la travesía.