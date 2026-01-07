El Estado adjudica por 7,8 MEUR las obras del carril bici en la N-340 y pantallas en la A-7

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene previsto adjudicar hoy por 7,8 millones de euros las actuaciones para humanizar varios tramos de la carretera N-340 a su paso por Tarragona e instalar pantallas acústicas en la autovía A-7. El proyecto contempla la construcción de un carril para bicicletas y para peatones desde la Vía Augusta hasta la Mora, así como la ampliación del puente del Francolí con la implementación de un nuevo espacio destinado a la movilidad sostenible.

La previsión inicial es que los trabajos puedan arrancar hacia la primavera. El consistorio tarraconense ha propuesto al ejecutivo español priorizar la ampliación del puente del Francolí y la instalación de las pantallas acústicas y dejar el carril bici de Levante para después de la celebración del Tour de Francia. Y es que los ciclistas pasarán por este tramo de l'N-340 cuando salgan de la ciudad dirección Barcelona. Los técnicos de las dos administraciones públicas están trabajando coordinadamente y las obras no afectarán a la Grande Boucle. El Ministerio hace tiempo que trabaja en estos proyectos.

Desde el Estado destacan que el tramo más antiguo del A-7 tiene actualmente un carácter marcadamente urbano con edificaciones dedicadas, casi completamente, en primera vivienda y equipamientos, que soportan niveles importantes de ruido. Por eso, se actuará con las pantallas acústicas que se espera que mitiguen las molestias. De igual forma, desde el gobierno central justifican las intervenciones en la N-340 porque en torno a la vía se ha vivido un auge de las urbanizaciones residenciales, que han pasado a ser la primera vivienda para mucha gente. Este hecho ha disparado la demanda de tráfico peatonal y de bicicletas.

Convenio del 2023

Estas actuaciones hace años que se proyectan y desde el 2023 forman parte de un convenio firmado entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Tarragona. El acuerdo se pactó en el 2023 y prevé que el consistorio recepcione unos 15 kilómetros de carretera. En su momento, y también posteriormente, el Ayuntamiento ha destacado estas intervenciones como una de las claves para cohesionar la ciudad con respecto a la movilidad, así como para ayudar e impulsar el uso de la bicicleta. En este sentido, más allá, el Estado tiene prevista una segunda fase en el marco del convenio con el Ayuntamiento, que contemplará la ampliación del nuevo carril bici hasta Altafulla, así como el arreglo del entorno del Tanatorio y la transformación de la T-11 desde el Francolí hasta Campclar. Una vez se emprendan las actuaciones por parte del Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento asumirá la titularidad de los tramos de las carreteras objeto de actuación, encargándose de su conservación y explotación a partir de la fecha de la firma del acta de entrega.