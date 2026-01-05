El Ayuntamiento de Tarragona aloja a nueve personas sin techo esta noche por las bajas temperaturas

El dispositivo de la segunda fase de la Operación Iglú para atender personas sin techo en la calle de Tarragona ante la previsión de bajas temperaturas ha permitido alojar este domingo la noche nueve personas. En total, los equipos formados por trabajadoras de Servicios Sociales, voluntarios de Protección Civil, de la Cruz Roja y agentes de la Guardia Urbana han atendido a quince personas: seis han rechazado la posibilidad de alojamiento y se les ha ofrecido bebidas calientes y mantas. El consistorio disponía para el operativo de once camas provisionales. De forma preventiva, el viernes pasado se alojaron ya seis personas. El año pasado, durante este dispositivo, se alojaron también seis sin techo.

«Hemos activado la fase 2 de la operación Iglú de manera preventiva ante las condiciones meteorológicas que tenemos de antemano porque nuestra prioridad es proteger a las personas más vulnerables, especialmente aquellas que duermen en la calle y que pueden sufrir de manera directa los efectos del frío,» ha declarado la concejala de Protección Civil, Sonia Orts.

Según la concejala de Servicios Sociales, Cecilia Mangini, el Servicio de Acogimiento Temporal para jóvenes que se encuentran en situación de sinhogarismo, abierto el octubre pasado, trabajan con 10 personas jóvenes alojadas. Además, el consistorio dispone de seis pisos de transición para personas sin hogar ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Ahora mismo, hay trece personas en estos pisos y tres más pendientes de entrar. Mangini ha destacado que el trabajo que se está llevando a cabo a través de estos recursos hay 23 personas que ya no duermen en la calle y que están inmersas en un proceso de reinserción.

Como novedad este año, como iniciativa de la consejería de Bienestar Animal, en la perrera municipal se habían preparado dos jaulas, con mantas y acondicionadas por el frío, por si esta noche si hubiera tenido que llevar un animal de alguna persona sin techo que hubiera aceptado el alojamiento -sólo sería de forma provisional, hasta que la persona abandonara el alojamiento facilitado por el Ayuntamiento.

La fase 1 del Protocolo Operación Iglú se activa de forma automática a partir del día 1 de diciembre de 2025 y se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo de 2026.