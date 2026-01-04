Tarragona activa la búsqueda y atención de personas sin techo ante la bajada de temperaturas

Imagen de archivo de una trabajadora de servicios sociales conversando con una persona sin hogar en Tarragona en el marco de la operación iglúArnau Martínez

El Ayuntamiento de Tarragona activa este domingo la segunda fase de la Operación Iglú ante la bajada de temperaturas y de posibles heladas en la ciudad. A partir de las nueve de la noche se pondrá en marcha un dispositivo específico de búsqueda y atención a personas sin techo.

Se les ofrecerá alojamiento provisional y, si lo rechazan, se los proporcionará mantas y bebidas calientes para minimizar los riesgos asociados al frío intenso.

Por la noche se hará una reunión operativa y se darán indicaciones a los equipos que recorrerán diferentes zonas de la ciudad para localizar y atender a las personas que duermen en la calle.

Los grupos estarán formados por agentes de la Guardia Urbana, voluntariado de Protección Civil, miembros de Cruz Roja y profesionales de Servicios Sociales. La primera fase del Protocolo Operación Iglú se activó de forma automática el 1 de diciembre de 2025 y se mantiene vigente hasta el 31 de marzo.