Extinguido un incendio en un piso de la calle del Trinquet Vell de Tarragona

Tarragona

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada del domingo en un incendio de vivienda en Tarragona. Han recibido el aviso a las 01.11 horas en una vivienda de un edificio de planta baja más cuatro plantas de la calle del Trinquet Vell. Hasta allí se han desplazado con cinco dotaciones terrestres.

Cuando han llegado allí han descubierto que el fuego estaba localizado en el tercer piso, que ha quedado inhabitable después de que quemara completamente una de sus habitaciones. Los Bombers han extinguido el incendio y han hecho tareas de ventilación en la vivienda y el edificio.

Los cuatro habitantes de la vivienda han sido atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) por inhalación de humo, pero no han quedado afectados y han sido dados de alta in situ.

Una vez finalizadas las tareas, el resto de vecinos del inmueble han podido retornar a sus hogares, ya que el edificio no ha sufrido daños estructurales.